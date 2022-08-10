حساب المواطن رصد 6 أثرياء يملكون عشرات العقارات حصلوا على الدعم دون وجه حق

أودع برنامج فِيْ السعودية، اليوم الأربعاء، نحو 3.6 مليار ريال خصصت لدعم شهر أغسطس للمستفِيْدين الذين اكتملت طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفِيْدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق فِيْ الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون ريال.

وبحسب بيان صادر عَنّْ البرنامج، بلغ إجمالي المبلغ الذي سدده البرنامج للمستفِيْدين منذ إنشائه أكثر من 127 مليار ريال، منها 1.133 مليار ريال تعويضات عَنّْ مدفوعات سابقة.

وصرح مدير عام الاتصالات لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 76٪ من المستفِيْدين تلقوا دعما فِيْ هذه الدفعة، وبلغ متوسط ​​الدعم لأسرة واحدة 1974 ريالا، فِيْما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر. أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، أي بنسبة 90٪، فِيْ حين بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون. المنتسبون 8.5 مليون مستفِيْد، وبلغ عدد المستقلين الذين استوفوا معايير الأهلية أكثر من 233 ألف مستفِيْد، يشكلون 10٪ من إجمالي المستفِيْدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلَّى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 90٪، فِيْما بلغت نسبة ربات الأسر 10٪، فِيْما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42٪ والمستقلات 58٪، مبيناً أن 91٪ من الأسر المعيشية. وحصل إجمالي المستقلين على كامل الاستحقاق والبالغ 1086 ريال للفرد المستقل. .

وكشف مدير عام الاتصال، أن البرنامج رصد عددًا من المستفِيْدين الذين حصلوا على دعم بشكل غير قانوني بسبب إخفاءهم لمعلومات جوهرية وعدم إفشاء دخلهم، بالمخالفة لضوابط البرنامج والإقرارات التي وافق عليها المستفِيْد عَنّْد التسجيل. من المستفِيْدين يمتلكون عقارات ولديهم عوائد مالية وعقود موثقة فِيْ المنصة الايجارية، ولم يتم الكشف عَنّْ هذا الدخل.

وأضاف أنه من بين تلك الحالات، 6 من المستفِيْدين من البرنامج يتلقون الدعم منذ أكثر من عامين، ويمتلك كل منهم أكثر من 79 عقارًا، يتلقون عوائد مالية سنوية من عقود إيجار موثقة لم يفصحوا عَنّْها، والتي طالبت البرنامج بوقف الدعم لهم والتعامل معهم وفق ضوابط البرنامج.

وأوضح أن البرنامج يقوم بربط بيانات المستفِيْدين وتحديثها وتها بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقتها لما يفصح عَنّْه المستفِيْد فِيْ البوابة الإلكترونية لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة.

وأشار الهاجري إلَّى أن البرنامج سينفذ المادة 20 بحق كل من يخدع بغرض الحصول على دعم دون أي حق، حيث نصت المادة على “تقديم معلومات مضللة أو مستندات أو بيانات جوهرية أو إخفاء أي معلومات جوهرية يجب الإفصاح عَنّْها وفق أحكام الضوابط. ، أو الخداع بأي شكل من الأشكال للحصول على الدعم، سواء فِيْ طلب الدعم أو غير ذلك ؛ وقف الدعم من المستفِيْد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد عَنّْ سنتين، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بشكل غير قانوني وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة لذلك، أو أخذ كلاهما تعتبر المعلومات ضرورية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على الأهلية للأهلية، أو الأهلية الفعلية.