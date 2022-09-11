“حساب المواطن” فِيْ السعودية يودع 3.2 مليار ريال للمستفِيْدين بزيادة 77%

أودع برنامج “” فِيْ السعودية، اليوم الأحد، 3.2 مليار ريال مخصصة لشهر سبتمبر للمستفِيْدين الذين اكتملت طلباتهم.

وبحسب بيان للبرنامج، بلغ عدد المستفِيْدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق فِيْ الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفِيْد ومتابع، وبلغ إجمالي المبلغ الذي دفعه البرنامج للمستفِيْدين منذ إنشائه أكثر من 130 مليار. ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات مدفوعات سابقة.

وصرح مدير عام الاتصال لبرنامج “حساب المواطن” عبدالله الهاجري أن 77٪ من المستفِيْدين تلقوا دعما فِيْ هذه الدفعة، وبلغ متوسط ​​الدعم لأسرة واحدة 1،845 ريالا، فِيْما بلغ عدد أرباب الأسر. بلغ عدد المنتسبين أكثر من 2 مليون رب أسرة بنسبة 89٪، فِيْما بلغ عدد المنتسبين 7.8 مليون، وبلغ عدد المستقلين المستوفِيْن لشروط الأهلية أكثر من 258 ألف مستفِيْد، يشكلون 11٪ من إجمالي المستفِيْدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلَّى أن نسبة ربات الأسر بلغت 89٪، فِيْما بلغت نسبة ربات الأسر 11٪، فِيْ حين بلغت نسبة المستقلين 43٪، والمستقلين 57٪.

وأشار مدير عام الاتصالات لبرنامج حساب المواطن إلَّى أن 83٪ من إجمالي المستقلين حصلوا على كامل الاستحقاق والبالغ 720 ريالًا للفرد المستقل.