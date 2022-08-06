حساب المواطن لأصحاب الحسابات المحذوفة التسجيل بعد 30 يومًا

أكد برنامج حساب المواطن أنه لا يمكن إعادة تسجيل أولئك الذين سجلوا سابقًا في البرنامج قبل انقضاء 30 يومًا منذ حذف الحساب السابق.

كان هذا ردًا على استعلام تلقته خدمة المستفيدين من حساب المواطن، حيث حدث خطأ في الإدخال وتم تقديم اعتراض، وبعد ذلك تم حذف الحساب.

خطوات التسجيل مرة أخرى في حساب المواطن

حدد حساب المواطن عدة خطوات لإعادة التسجيل في البرنامج في حالة حذف حساب المستفيد، بما في ذلك

1- رقم قياسي جديد

2- تفاصيل الطلب

3- قم بتعبئة البيانات

4- تقديم طلب

دعم الإيداع للدفعة الجديدة

الجدير بالذكر أنه لم يتبق سوى أيام قليلة قبل تاريخ إيداع الدعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن وهي الدفعة 57 من شهر أغسطس.

ومن المتوقع، وفق النظام المتبع في إيداع دعم حساب المواطن، أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من يوم الأربعاء المقبل 10 أغسطس.

وعادة ما يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الدعم قبل يوم واحد أو تأخيره بعد يوم واحد، إذا صادف يوم إيداع الدعم عطلة رسمية.

دراسة الأهلية

دعا مدير عام الاتصالات في برنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري المواطنين الراغبين في التسجيل للتقديم عبر البوابة الالكترونية عبر الرابط ca.gov.sa، مشيرا الى المتقدمين الذين تم استكمال طلباتهم قبل تاريخ تموز الماضي. . 16، ستتم دراسة أهليتك وحقك في الدفع في أغسطس 2022.