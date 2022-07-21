حساب المواطن لا يحق للزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي إلا في 5 حالات

حدد برنامج حساب المواطن 5 حالات يحق فيها للمرأة المتزوجة التقدم بصفتها المستفيد الرئيسي من دعم البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار تابع عبر موقع “تويتر” على حساب المواطن قال فيه أنا متزوج من سعودي ولا يمكنه التسجيل في راتبه، فهل يمكنني التسجيل معي أنا وأولادي فقط

التسجيل في حساب المواطن للمرأة

بدوره أوضح البرنامج أنه يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج بصفتها المستفيدة الرئيسية في عدة حالات ؛ هي مهجورة، متزوجة من غير سعودي، أسرة سجين، أسرة غير مؤهلة، أو زوجها غائب.

ولفت إلى ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، موضحًا أنه إذا لم تكن المرأة المتزوجة من الحالات السابقة، فإنها تضاف إلى رب الأسرة.

وجاء الرد على حساب المواطن كالتالي “يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج بصفتها المستفيد الرئيسي في الحالات التالية (مهجورة، متزوجة من غير سعودي، أسرة سجين، أسرة غير كفء، زوجها هو الغائب) وإرفاق المستندات اللازمة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المرأة المتزوجة من الحالات السابقة، تضاف تبعية مع رب الأسرة “.

الإفصاح عن الراتب

وأكد البرنامج سابقا أنه عند التسجيل أو تحديث البيانات يجب على المستفيدين الإفصاح عن الراتب الكامل للوظيفة بما في ذلك التقاعد أو التأمين. وأوضح البرنامج أنه يشترط إدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والمكافآت، مبينًا عدم مراعاة القروض والالتزامات المالية.

ولفت إلى أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، مشيرا إلى أن إضافته تتم عبر البوابة، مضيفا أن خطوات إضافة متابع تتكون من إدخال تفاصيل الطلب، ثم تفاصيل التابعين.، إضافة التابع، ثم الضغط على “إضافة” ثم “حفظ”.