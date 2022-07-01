حساب المواطن لا ينظر للقروض والالتزامات المالية عند تحديد الدعم

أكد برنامج حساب المواطن أن قروض المستفيد والتزاماته المالية لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد مقدار الدعم المستحق.

مقدار الدعم وسط القروض والالتزامات

جاء ذلك ردًا على استفسار تلقاه حساب “خدمة المستفيدين” بالبرنامج، والذي تساءل عما إذا كانت قروض الشخص والتزاماته المالية لم تؤخذ في الاعتبار عند تحديد مبلغ الدعم.

وقال حساب المواطن، إنه لا يتم النظر في القروض والالتزامات المالية للفرد، مضيفًا أن الإعالة تُصرف وفق معايير الأهلية التي تراعي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

أشار برنامج حساب المواطن إلى أنه لمعرفة قيمة حق المستفيد يمكن استخدام حاسبة الدعم المقدرة عبر الرابط التالي.

الأهلية وشروط الأهلية

وتجدر الإشارة إلى أن هناك شروط أهلية في البرنامج، وهي أن يكون المسجل مواطنًا سعوديًا، باستثناء ابن وابنة المواطن، وزوج أو زوجة غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل، وأن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يكون مقيمًا خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

كما يثبت أن المستفيد ليس في أي من الملاجئ أو السجون الحكومية، وأن البيانات التي تم الكشف عنها تتفق مع بيانات الجهات المختصة، بينما تعتمد معايير الأهلية على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها والأعمار. من المعالين إذا كان عمرهم أكبر أو أقل من 18 عامًا.