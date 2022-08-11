حساب المواطن ناقص هذا الشهر ما السبب ، قد أثار الهام الكثير من الأفراد من المستفيدين من برنامج حساب المواطن حول المشكلة التي تتعلق بالنقص في قيمة دفعة حساب المواطن للشهر الحالي ، مما دفه بهم الى التعرف على السبب النقص في قيمة الدفعة من قبل برنامج حساب المواطن وهو سؤال أصبح كثيرًا متداولًا في الأيام القليلة الماضية ، حيث جاءت تلك التسائلات بعد الاعلان عن صرف الدفعة الخمسين من حساب المواطن ، تابعوا معنا .

برنامج حساب المواطن

أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية برنامج حساب المواطن لحماية المواطنين من الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها بشكل رئيسي خلال الفترة الحالية. فئات أخرى من المجتمع السعودي من المقيمين أو ذوي الدخل المرتفع.

حساب المواطن سالب هذا الشهر فما السبب

يتعرض المواطنون لانخفاض في قيمة الدعم بسبب نقص أو نتيجة لمعايير الأهلية المختلفة ؛ يعتمد تحديد قيمة الدعم الحكومي الذي تقدمه المملكة على ثلاثة معايير مختلفة تعرف بضوابط الأهلية وهي الضوابط التالية

عدد أفراد الأسرة قيمة الدعم المقدم من خلال حساب المواطن يتناسب طرديا مع عدد أفراد الأسرة، وهذا يعني أن قيمة الدعم تزداد مع زيادة عدد الأفراد وتنخفض مع زيادة عدد الأفراد. في عائلة واحدة يتناقص.

إجمالي دخل الأسرة يتم احتساب إجمالي الدخل لجميع أفراد الأسرة لتحديد قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، وينخفض ​​الدعم بشكل كبير عند زيادة الدخل، بينما يزداد الدعم عندما ينخفض ​​إجمالي دخل الأسرة.

أعمار المعالين يحق لرب الأسرة الحصول على إعالة تتجاوز قيمتها قيمة الإعالة المقدمة للمُعالين، ويحق للمُعالين الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر (18) إعالة تزيد قيمتها عن دخل أفراد آخرين من أفراد الأسرة. الأسرة.

كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن

فيما يلي كيفية تقديم الاعتراض على حساب المواطن

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد مباشرة.

اختر دراسة الأهلية من القائمة الرئيسية.

انقر فوق خيار أسباب الاستبعاد.

اقرأ أسباب عدم استحقاق العائل حسب توافرها.

انقر على أيقونة تقديم الاعتراض.

حدد نوع المرفق من القائمة المنسدلة.

أدخل تفاصيل المستند المحدد.

انقر فوق أيقونة استعراض الملف.

اختيار مستند إثبات الأهلية من الذاكرة المحلية.

انقر على زر تحميل الملفات الأزرق.

انتظار النظر في الاعتراض وإصدار القرار.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يستفسر عن حساب المواطن برقم الهوية كما يلي

انتقل إلى موقع حساب المواطن مباشرة.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول من الأعلى.

أدخل رقم المعرف في الحقل المخصص لذلك.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق دراسة الأهلية من القائمة الرئيسية.

عرض التفاصيل المتاحة لمعرفة حالة الأهلية.

كيفية استخدام حاسبة المواطن

يمكننا استخدام حاسبة حساب المواطن على النحو التالي لمعرفة قيمة الاستحقاق التقريبية

انتقل إلى موقع حساب المواطن مباشرة.

انقر فوق حاسبة التقدير من مقدمة الموقع.

تحديد ما إذا كان المستفيد مسجلاً في البرنامج أم لا.

حدد اختيار المستقل أو رب الأسرة.

أدخل جميع التفاصيل المطلوبة من قبل النظام.

انقر على أيقونة الحساب الخضراء.

الاطلاع على القيمة التقريبية للدعم حسب حالة المستفيد.

شروط الحصول على دخل من حساب المواطن

يجب على الفرد استيفاء الشروط التالية من أجل الحصول على دعم حساب المواطن في عام 1443 هـ

الجنسية السعودية يقتصر تقديم الدعم لحساب المواطن على المواطنين الذين يحملون بشكل أساسي جنسية المملكة العربية السعودية، باستثناء حاملي بطاقات التنقل والزوج والأبناء من الجنسية، بالإضافة إلى زوجات المواطنين فقط.

الإقامة في المملكة يشترط الإقامة داخل أراضي المملكة العربية السعودية حتى يحصل المواطن على النفقة بشرط ألا يكون سجينًا أو مقيمًا في ملجأ حكومي.

توافق البيانات يجب على الفرد تقديم البيانات الصحيحة عند إرسال طلب لدعم حساب المواطن، ولا يتم إيداع المدفوعات إذا كانت البيانات المدخلة لا تتطابق مع البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

رقم حساب المواطن وطرق الاتصال

يمكن لجميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية الاتصال على الرقم 19912 للاستفسار عن سبب انخفاض قيمة الدعم. من خلال منصة حسابك مسموعة “” مباشرة.

وفي الختام تعرفنا عبر السابق حول حساب المواطن ناقص هذا الشهر ما السبب ، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة ذلك الأمر ، ويرجع ذلك ليتخذوا الإجراءات المناسبة للحصول على القيمة الكاملة للدعم المخصص، وجاء ذلك الى ان الانخفاض في حساب المواطن ناتج عن عدم تحديث بيانات المستفيد .