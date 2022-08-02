حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 57 صدرت

أعلن برنامج حساب المواطن عن نشر نتائج الأهلية للجلسة 57 المقرر عقدها في أغسطس 2022.

قال البرنامج أنه يمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال نهاية لهذه الغاية واتبع خطوات الاستعلام.

شروط الأهلية

للوفاء بمتطلبات الأهلية في برنامج حساب المواطن، يجب أن يكون المسجل مواطنًا سعوديًا، باستثناء ابن المواطن وابنته، والزوج أو الزوجة غير السعوديين وحاملي بطاقة التنقل، والمستفيد يجب أن يكون مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة. وعدم الإقامة خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من الملاجئ أو السجون الحكومية، وأن البيانات التي يتم الإفصاح عنها تتوافق مع بيانات الجهات المختصة، بينما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعددها. الأعضاء وأعمار المعالين إذا كانوا فوق أو أقل من 18 عامًا.

تحديث معلومات حساب المواطن

ذكرت خدمة المستفيدين سابقًا، ردًا على سؤال من أحد المواطنين، أن رمز حالة الاستحقاق 1016 ظهر على الرغم من استكمال طلبك دون مرفقات إذا كانت حالة الأهلية “غير مؤهلة”، فيجب تحديث البيانات وفقًا لسبب عدم الأهلية، ثم قدم اعتراضًا على الأسباب الواضحة لعدم الأهلية التي لديك من خلال حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية الداعم) خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ إصدار نتيجة الأهلية.