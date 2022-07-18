حساب المواطن يحدد 4 قنوات للتواصل مع جميع المستفيدين

حدد برنامج حساب المواطن 4 قنوات رسمية متاحة لتلقي المكالمات والاستفسارات من المواطنين والمستفيدين حول الأهلية والدعم والأهلية وغيرها من الاستفسارات.

قنوات الاتصال الرسمية

وأضاف حساب المواطن أنه يمكن تلقي الاستفسارات من المستفيدين من خلال القنوات التالية

– البوابة الإلكترونية (ca.gov.sa) على مدار 24 ساعة.

مركز الاتصال على الرقم 19912 من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً،

المستفيدون من خدمةcitizen_care، والتي تعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً.

صوتك مسموع ويعمل 24 ساعة في اليوم.

تفاصيل الكثير 56

أودع برنامج حساب المواطن، سابقا، مخصصا لدعم شهر يوليو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم والذين استوفوا معايير الأهلية في الدورة السادسة والخمسين، بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة عن التوجيهات الكريمة التي تضمنت إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022 م.

وأوضح مدير عام الاتصالات في برنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن الزيادة في دعم المستفيدين بلغت 73٪ مقارنة بالدفعات السابقة، وهو ما يرفع إجمالي الدعم لمدفوعات شهر يوليو بعد دعم إضافي. مليار ريال

عدد المستفيدين من الدعم.

بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 مليون مستفيد، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي للدفعة السابقة حوالي 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبلغ الذي دفعه البرنامج للمستفيدين منذ إنشائه. أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعون مليون ريال تعويضات عن مدفوعات سابقة.

وأكد الهاجري أن 76٪ من المستفيدين تلقوا دعما في هذه الدفعة، وبلغ متوسط ​​دعم الأسرة 1919 ريالا، مقارنة بمتوسط ​​دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون معيل. من الأسر التي تشكل 94٪، فيما بلغ عدد المعالين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية أكثر من 116 ألف مستفيد، يشكلون 6٪ من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

الحق الكامل في المساعدة

وأشار الهاجري إلى أن أكثر من 80٪ من المستقلين حصلوا على كامل الاستحقاق والبالغ 720 ريالا مقابل الدفعة السابقة البالغة 417 ريالا.

دعا مدير عام الاتصالات مع برنامج حساب المواطن المواطنين الراغبين في التسجيل للتقدم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa، مشيرا إلى أن المتقدمين الذين اكتملت طلباتهم قبل 16 تموز (يوليو)، أهليتك وحقك لشهر آب (أغسطس). سيتم دراسة سداد المكالمات 2022.