حساب المواطن يرد على مستفيد مؤهل من 2022 بلا دعم

أبرز حساب المواطن أهمية تحديث البيانات في حال حدوث أي تغيير فيها، مشيراً إلى أن عدم تحديث البيانات هو سبب لعدم الأهلية.

تحديث معلومات حساب المواطن

قالت خدمة المستفيدين من البرنامج ردًا على سؤال من شخص يؤكد أنه مؤهل في عام 2022، ومع ذلك، لم يتم إصدار الدعم له حتى اليوم “إذا كان هناك أي تغيير في بياناتك، يجب عليك تحديثها إلى من خلال “تفاصيل الطلب” ليتم التحقق منها مرة أخرى.

تمت إضافة ستتم ة حالة أهليتك وسيتم إبلاغك بما إذا كنت قد استوفيت متطلبات الأهلية من خلال زيارة حساب “ة الأهلية” الخاص بك ضمن دورة الأهلية لشهر “أغسطس”.

الفرق بين الأهلية والأهلية

وسبق للبرنامج أن أشار إلى أن الاختلاف بين الاستحقاق والأهلية هو أن شروط الاستحقاق تشمل جنسية المستفيد الرئيسي، وكذلك معايير الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

شروط الأهلية

للوفاء بمتطلبات الأهلية في برنامج حساب المواطن، يجب أن يكون المسجل مواطنًا سعوديًا، باستثناء ابن المواطن وابنته، والزوج أو الزوجة غير السعوديين وحاملي بطاقة التنقل، والمستفيد يجب أن يكون مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة. حتى لا تكون مقيمًا خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من الملاجئ أو السجون الحكومية، وأن البيانات التي يتم الكشف عنها متوافقة مع بيانات الجهات المختصة، بينما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها. وأعمار المعالين إذا كانوا فوق أو أقل من 18 عامًا.