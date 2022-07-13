حساب المواطن يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض للدفعة الـ 56

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات الاعتراضات على مبالغ الدعم بعنوان البند 56، عبر البوابة الإلكترونية على الرابط https//ca.gov.sa

أودع برنامج حساب المواطن، مسبقًا، مخصصًا لدعم شهر يوليو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم واستوفوا معايير الأهلية في الجولة السادسة والخمسين، بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة عن الدليل الودود الذي تضمن إعادة الفتح. التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022 م.

عدد المستفيدين

وأوضح مدير عام الاتصالات في برنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن الزيادة في دعم المستفيدين بلغت 73٪ مقارنة بالدفعات السابقة، وهو ما يرفع إجمالي الدعم لمدفوعات شهر يوليو بعد دعم إضافي. مليار ريال

بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 مليون مستفيد، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي للدفعة السابقة حوالي 25 مليون ريال، مما يجعل إجمالي المبلغ الذي دفعه البرنامج للمستفيدين منذ إنشائه. أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعون مليون ريال تعويضات عن مدفوعات سابقة.

وأكد الهاجري أن 76٪ من المستفيدين تلقوا دعما في هذه الدفعة، وبلغ متوسط ​​دعم الأسرة 1919 ريالا، مقارنة بمتوسط ​​دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون معيل. من الأسر بنسبة 94٪، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية أكثر من 116 ألف مستفيد، يشكلون 6٪ من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

فارغ

وأشار الهاجري إلى أن أكثر من 80٪ من جميع العاملين لحسابهم الخاص حصلوا على كامل الاستحقاق والبالغ 720 ريالا مقابل الدفعة السابقة 417 ريالا.

دعا مدير عام الاتصالات مع برنامج حساب المواطن المواطنين الراغبين في التسجيل للتقدم من خلال البوابة الإلكترونية من خلال الرابط ca.gov.sa، مشيرا إلى أن المتقدمين الذين اكتملت طلباتهم قبل 16 تموز (يوليو)، أهليتك وحقك لشهر آب (أغسطس). سيتم دراسة سداد المكالمات 2022.