حساب المواطن يكشف شروط تسجيل المطلقة المستقلة

كشف حساب المواطن للمستندات المطلوبة من المطلقة التي تعيش بشكل مستقل في مساكن مستأجرة حتى تتمكن من الحصول على الدعم.

اعتراض على فقدان الأهلية

رداً على سؤال على تويتر من إحدى السيدات حول سبب عدم أهليتها للدعم، قالت خدمة المستفيدة إنه إذا كانت حالة الاستحقاق “غير مؤهلة”، فمن الضروري تقديم اعتراض على أسباب عدم أهليته الظاهرة. . .

وأشار إلى أنه سيتم تقديم اعتراض على الإعاقة من خلال حسابه (دراسة الاستحقاق، أسباب إعاقة المعيل) بعد تحديث البيانات حسب سبب الإعاقة خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ إصدار الاستحقاق. نتيجة.

وثائق إثبات الاستقلال

وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيد ردا على سؤال آخر إنه في حالة عدم وجود معالين يجب إرفاق المستندات التي تثبت الاستقلال باسم مقدم الطلب ومنها (سند المسكن) وفي حالة عقد التوحيد، سيتم التحقق من خلال منصة التأجير دون الحاجة إلى إرفاق مستند.

أنواع الدخل في حساب المواطن

كشف البرنامج أيضًا عن أنواع الدخل التي يجب الإبلاغ عنها، بما في ذلك الراتب وأداء الأنشطة التجارية وأي مصادر أخرى للدخل.