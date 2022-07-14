حساب المواطن يكشف نوعية المؤهلين لدفعة أغسطس

كشف حساب المواطن عن نوع المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية البرنامج لشهر أغسطس بعد إعادة فتح التسجيل بناءً على أمر ملكي سخي.

ردًا على سؤال من أحد المستفيدين الذين قاموا بالتسجيل وإعادة التقديم، قال حساب المواطن إذا اكتمل التسجيل وتم تسليم المستندات قبل 16 يوليو، فإن الأهلية والأهلية للجلسة التالية.

اعتراض على حساب المواطن

أعلن البرنامج أمس الأربعاء، بدء استقبال طلبات الاعتراضات على المبالغ المستحقة لدعم القرعة 56، عبر البوابة الإلكترونية على الرابط https//ca.gov.sa

أودع برنامج حساب المواطن، مسبقًا، مخصصًا لدعم شهر يوليو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم واستوفوا معايير الأهلية في الجولة السادسة والخمسين، بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة عن الدليل الودود الذي تضمن إعادة الفتح. التسجيل في البرنامج وتقديم دعم اضافي للمستفيدين بمبلغ 8 مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الفعلي 2022 م.

متطلبات الأهلية

لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء ابن المواطن وابنته، والزوج أو الزوجة غير السعوديين، وحاملي بطاقة التنقل، ويجب أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم. داخل المملكة حتى لا تقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من الملاجئ أو السجون الحكومية، وأن البيانات التي يتم الإفصاح عنها تتوافق مع بيانات الجهات المختصة، بينما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعددها. الأعضاء وأعمار المعالين إذا كانوا فوق أو أقل من 18 عامًا.