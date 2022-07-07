حساب المواطن يمكن تسجيل الأرملة والمطلقة وإضافة التابعين

وأوضح برنامج حساب المواطن خطوات تسجيل المطلقات والأرامل بين المستفيدين من الإعالة سواء كان هناك معالون أم لا.

التأكيد على أنه يمكن للأرملة والمطلقة التسجيل وإضافة المعالين وإرفاق المستندات المطلوبة. وهي سند حصر الورثة، أو شهادة ميلاد المعالين، أو بطاقة الأسرة.

وثائق إثبات الاستقلال

في حالة عدم وجود معالين، يجب إرفاق المستندات التي تثبت الاستقلال باسم مقدم الطلب، وهو سند ملكية المسكن.

إضافة الشركات التابعة

كما أبرز البرنامج أنه يمكن للمطلقات التسجيل وإضافة المعالين وإرفاق المستندات المطلوبة (إقرار صك أو إثبات حضانة) من خلال منصة الإيجار دون الحاجة إلى إرفاق مستند.

دعم حساب المواطن

تم إيداع برنامج حساب المواطن، المخصص لدعم شهر يوليو للمستفيدين الذين امتثلوا للطلبات المكتملة والذين يستوفون معايير الأهلية للدفعة السادسة والخمسين، بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بموجب التوجيهات الكريمة، والتي تضمنت إعادة الفتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022 م.

وأوضح مدير عام الاتصالات بالبرنامج، عبدالله الهاجري، في تصريحات سابقة، أن الزيادة في دعم المستفيدين بلغت 73٪ مقارنة بالدفعات السابقة، وهو ما يرفع إجمالي دعم مدفوعات شهر يوليو بعد الدعم. 3.1٪. مليار ريال.