حساب المواطن يوصي بالإفصاح عن دخل التأمينات

أبرز برنامج حساب المواطن أهمية الكشف عن قيمة الدخل المسجل في الضمان الاجتماعي ضمن الدخل المبلغ عنه حتى لا يتوقف الدعم.

تأثر الدعم بالتسجيل في التأمين

حدث ذلك خلال رد “خدمة المستفيدين” على سؤال مواطن حول تأثير الالتحاق بالضمان الاجتماعي على مقدار الدعم لحساب المواطن.

وقالت الخدمة على حسابها على تويتر “إذا كان الاسم مسجلاً في الضمان الاجتماعي، فيجب الإفصاح عن الدخل المسجل ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن”.

وأضاف أنه بعد ذلك ستتم دراسة أهلية المواطن للدعم مرة أخرى، وإذا كان مؤهلاً فسيتم صرف الإعانة.

الأهلية وشروط الأهلية

لاستيفاء متطلبات الأهلية في برنامج حساب المواطن، يجب أن يكون المسجل مواطنًا سعوديًا، باستثناء ابن وابنة مواطن، وزوج أو زوجة غير سعودي، وحاملي بطاقة التنقل، ويجب على المستفيد الإقامة بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيمون خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

كما يثبت أن المستفيد ليس في أي من الملاجئ أو السجون الحكومية، وأن البيانات التي تم الكشف عنها تتفق مع بيانات الجهات المختصة، بينما تعتمد معايير الأهلية على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها والأعمار. من المعالين إذا كان عمرهم أكبر أو أقل من 18 عامًا.