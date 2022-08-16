حساب المواطن يوضح سبب ظهور عبارة “لا يوجد” في حالة الصرف

وأوضح برنامج حساب المواطن سبب ظهور عبارة “لا” في حالة الصرف لبعض المستفيدين.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “حالة الدفع (لا) تعني أن إجمالي دخل المستفيد الرئيسي والمعالين (في حالة وجود معالين) تجاوز الحد الذي يمنع الوصول إلى الدعم. “

جاء ذلك ردا على سؤال من أحد المواطنين قال خلاله “أنا مؤهل ولدي أسرة ولكن لا يوجد تبادل ولا صرف علي”.

تسجيل الزوجة في حساب المواطن.

و قبل؛ حدد برنامج حساب المواطن 5 حالات يحق فيها للمرأة المتزوجة التقدم بصفتها المستفيد الرئيسي من دعم البرنامج، موضحًا أنه يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج بصفتها المستفيدة الرئيسية في عدة حالات ؛ هي مهجورة، متزوجة من غير سعودي، أسرة سجين، أسرة غير مؤهلة، أو زوجها غائب.

ولفت إلى ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، مشيراً إلى أنه إذا لم تكن المرأة المتزوجة من الحالات السابقة، فإنها تضاف إلى رب الأسرة.

الإفصاح عن الراتب

كما أكد البرنامج أنه عند التسجيل أو تحديث البيانات، يجب على المستفيدين الإفصاح عن الراتب الكامل للوظيفة بما في ذلك التقاعد أو التأمين. وأوضح البرنامج أنه يشترط إدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والمكافآت، مبينًا عدم مراعاة القروض والالتزامات المالية.

ولفت إلى أنه لا يمكن إضافة تابع عبر التطبيق، مشيرا إلى أن إضافة متابع تتم عبر البوابة، مضيفا أن خطوات إضافة متابع تتكون من إدخال تفاصيل الطلب، ثم تفاصيل التابعين. ، إضافة التابع، ثم الضغط على “إضافة” ثم “حفظ”.

يبدأ إيداع الدعم لشهر أغسطس

وتجدر الإشارة إلى أن حساب المواطن بدأ بإيداع دعم شهر آب في حسابات المستفيدين الذين اكتملت طلباتهم.