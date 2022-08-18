حساب المواطن يوضح ضوابط صرف الدعم للفرد المستقل

أوضح برنامج حساب المواطن ضوابط صرف الدعم لشخص مستقل، موضحًا أنه يمكن معرفة قيمة الحق من خلال حاسبة الدعم.

جاء ذلك ردًا من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيد”، على سؤال من مغرد استفسر عن سبب تلقيه إعانة قدرها 525 دولارًا على الرغم من استقلاليته.

قال برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر” يتم دفع الدعم للفرد المستقل بناءً على إجمالي دخله، ومن الممكن أيضًا معرفة قيمة الحق، يمكنك استخدام حاسبة الدعم المقدرة http / / portal . ca.gov.sa

تفاصيل الدعم الدفعة 57

وكان برنامج حسابات المواطنين قد أودع سابقًا 3.6 مليار ريال مخصصة لشهر أغسطس لدعم المستفيدين الذين تم الانتهاء من طلباتهم الخاصة بالقرعة 57.

بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون واستمر ليصل إجمالي المبلغ الذي سدده البرنامج للمستفيدين منذ إنشائه إلى تجاوز 127 مليار ريال منها مليار و 133 مليون ريال تعويضات. للدفعات السابقة.

متوسط ​​دعم الأسرة الواحدة

وصرح مدير عام الاتصال ببرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76٪ من المستفيدين تلقوا دعما في هذه الدفعة، وبلغ متوسط ​​الدعم للأسرة 1974 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر إلى أكثر من 2.1. مليون رب أسرة بنسبة 90٪، فيما بلغ عدد المعالين 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية أكثر من 233 ألف مستفيد يشكلون 10٪ من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 90٪، فيما بلغت نسبة النساء المعيلات للأسر 10٪، فيما بلغت نسبة العاملات لحسابهن 42٪ والرجال العاملين لحسابهم 58٪، وأشار إلى أن 91٪. من جميع المستقلين حصلوا على كامل الاستحقاق والبالغ 1086 ريالاً للفرد المستقل.