حساب المواطن يوضح من هُو الفرد المستقل وخطوات أثبات الاستقلالية لهذا الفرد

وأوضح الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن السعودي من هُو الفرد المستقل وخطوات إثبات هذه الاستقلالية للاستفادة من خدمات حساب المواطن والدعم الذي يقدمه، وأوضح البرنامج فِيْ تغريدة رسمية على تويتر، الفرد المستقل هُو “أعزب، ذكرا كان أم أنثى، أعزب، أرمل، أو مطلق”.

وثائق إثبات الاستقلال

لإثبات هذا الاستقلال، يجب على الشخص الذي يرغب فِيْ التسجيل كَمْستقل فِيْ حساب المواطن تقديم عقد إيجار إلكتروني موحد باسمه كَمْستفِيْد مع سند ملكية المنزل الذي يوجد فِيْه، إلى جانب المالك. يسمى إثبات السكن، سواء كان سكنًا حكوميًا أو خاصًا أو سكنًا تابعًا لأحد المعاهد أو الكليات العسكرية

تفاصيل دفعة يوليو

فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، وضع الحساب دفعة الدعم لشهر يوليو للمستفِيْدين الذين اكتملت طلباتهم والذين استوفوا شُروطْ ومعايير الأهلية لبرنامج الدفعة 56 من برنامج حساب المواطن، وفقًا للضوابط والشُروطْ الجديدة. وفقا للمرسوم الملكي الصادر بهذا الأمر قبل عيد الأضحى المبارك. وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام للبرنامج أفاد بأن الزيادة فِيْ الدعم المقدم للمستفِيْدين بلغت 73 بالمائة مقارنة بالمدفوعات السابقة للبرنامج.

عدد المستفِيْدين من برنامج حساب المواطن

على صعيد متصل، بلغ عدد المستوفِيْن لشُروطْ حساب المواطن لهذه الدفعة 10 ملايين مستفِيْد واستمروا بالبرنامج، إضافة إلى من دفعوا أكثر من 25 مليون ريال بأثر رجعي. وبعد رفع الاعتراض، إضافة إلى أن الحساب أنفق أكثر من 123 مليار رسالة سعودية منذ إطلاق الدفعة الأولى منه، أكد الهاجري أن 76 مستفِيْدًا من البرنامج تلقوا دعمًا ماليًا لهذا الشهر، ووصل 1919 لكل أسرة مقارنة بالدفعة السابقة، حيث بلغ دعم الأسرة الواحدة 1067 ريالاً سعودياً، حيث تم تسجيل 1.9 مليون رب أسرة فِيْ الحساب بنسبة 94 بالمائة من المستفِيْدين من برنامج حساب المواطن.