حساب المواطن 1443 الشُروطْ بعد التعديلات الجديدة وكيفِيْة التسجيل لجميع الفئات برقم الهُوية

أعلن برنامج حساب المواطن عن تعديلات جديدة، وأعلن عن شُروطْ برنامج 1443 بعد هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن البرنامج فتح باب التسجيل أخيرًا لأول مرة منذ إغلاقه فِيْ عام 2022 ؛ وذلك لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار، وإليكَمْ شُروطْ وطريقة التسجيل فِيْ حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة.

الشُروطْ بعد التعديلات الجديدة على حساب المواطن 1443

وافق برنامج حساب المواطن مؤخرًا على مجموعة من الشُروطْ أهمها ما يلي

أن يكون المستفِيْد من البرنامج سعودي الأصل.

أيضًا، يجب أن تكون إقامتك الكاملة والدائمة داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، ويجب ألا تكون خارج المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي.

أيضًا، يجب ألا يقل عمر المتقدم للبرنامج عن 18 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك يتم التقديم للبرنامج من خلال موقع حساب المواطن.

ألا يكون المستفِيْد من حساب المواطن مسجوناً أو مسجلاً فِيْ الملاجئ.

فضلا عن كونه من ذوي الدخل المنخفض.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أي أموال أو أصول أو أن يكون لديه تسجيل تجاري.

يجب أيضًا تحميل المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للتسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن.

تسجيل مستفِيْد بـ 1443 مواطن

يمكنك التقديم لبرنامج حساب المواطن من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت على النحو التالي

الدخول فِيْ الموقع الرسمي للمواطن.

ثم انقر فوق “حساب جاد”، ثم أدخل رقم الهُوية والهاتف المحمول وتاريخ الميلاد.

ثم انقر فوق “التالي”، وبعد ذلك سوف تتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول مع رمز الوصول المؤقت.

أدخل رمز الوصول المؤقت، وكذلك رمز الوصول الجديد، ثم أكَمْل تسجيل البيانات المطلوبة.

يجب أيضًا تحميل المستندات المطلوبة للتقديم.

بعد ذلك تأكد من سلامة البيانات المدخلة فِيْ البرنامج قبل الضغط على أيقونة “تسجيل”.

قيمة دعم حساب المواطن للفرد 1443

يتلقى رب الأسرة دعمًا من برنامج حساب المواطن بقيمة 720 ريالًا سعوديًا، بينما يتلقى فرد الأسرة المستفِيْدة من برنامج الدعم، حساب المواطن دون سن 18 عامًا، 215 ريالًا سعوديًا، ويستفِيْد فرد الأسرة. من البرنامج حساب المواطن فوق 18 سنه يحصل على دعم 360 ريال سعودي.