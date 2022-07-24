حساب المواطن 3 حالات يمكن التسجيل فيها كفرد مستقل

أعاد برنامج حساب المواطن تأكيد معنى مصطلح الفرد المستقل في البرنامج، موضحًا أن كل شخص يزيد عمره عن 18 عامًا يقيم في مسكن منفصل وله نفقاته الخاصة.

وأوضح حساب المواطن، في إنفوجرافيك على صفحته الرسمية على تويتر، أن الفرد المستقل، ذكرا كان أو أنثى، أعزب، سواء كان أعزب، أرمل أو مطلق، وليس له من يعول أو يعول.

أشار البرنامج إلى أن المستقلين، يكونون مستقلين عن المنزل، سواء كان لديهم عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد، أو لديهم سند ملكية للسكن، أو إثبات سكن حكومي أو خاص أو جامعي، أو عسكري. المعاهد والكليات.

تسجيل الزوجة في حساب المواطن.

من جهة أخرى، حدد برنامج حساب المواطن 5 حالات يحق فيها للمرأة المتزوجة التقدم بصفتها المستفيد الرئيسي من دعم البرنامج، موضحا أنه يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج بصفتها المستفيدة الرئيسية في عدد من الدول. حالات؛ هي مهجورة، متزوجة من غير سعودي، أسرة سجين، أسرة غير مؤهلة، أو زوجها غائب.

ولفت إلى ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، مشيراً إلى أنه إذا لم تكن المرأة المتزوجة من الحالات السابقة، فإنها تضاف إلى رب الأسرة.

الإفصاح عن الراتب

وأكد البرنامج سابقا أنه عند التسجيل أو تحديث البيانات يجب على المستفيدين الإفصاح عن الراتب الكامل للوظيفة بما في ذلك التقاعد أو التأمين. وأوضح البرنامج أنه يشترط إدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والمكافآت، مبينًا عدم مراعاة القروض والالتزامات المالية.

وأشار إلى أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، مشيرا إلى أن إضافته تتم عبر البوابة، مضيفا أن خطوات إضافة متابع تتكون من إدخال تفاصيل الطلب، ثم تفاصيل التابعين.، إضافة التابع، ثم الضغط على “إضافة” ثم “حفظ”.