حساب المواطن 3.1 مليار ريال مخصص شهر يوليو بزيادة تصل لـ 73%

أودع برنامج حساب المواطن فِيْ المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مخصصًا لدعم شهر يوليو للمستفِيْدين الذين اكتملت طلباتهم والذين استوفوا معايير الأهلية فِيْ الدفعة السادسة والخمسين، بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة عَنّْ التوجيه الملكي والتي تضمنت إعادة الفتح. التسجيل فِيْ البرنامج وتقديم دعم إضافِيْ للمستفِيْدين بمبلغ 8 مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022.

وقال مدير عام الاتصالات لبرنامج عبدالله الهاجري، فِيْ بيان، إن الزيادة فِيْ دعم المستفِيْدين بلغت 73٪ مقارنة بالدفعات السابقة، وبذلك يصل إجمالي الدعم لمدفوعات شهر يوليو بعد الدعم الإضافِيْ إلَّى أكثر من 3.1. مليار ريال، فِيْما بلغ عدد المستفِيْدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق فِيْ هذه الدفعة أكثر من 10.2 مليون مستفِيْد ومتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عَنّْ الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال.

وأضاف الهاجري أنه بهذا يصبح إجمالي المبلغ الذي سدده البرنامج للمستفِيْدين منذ إنشائه أكثر من 123 مليار ريال منها 1.07 مليار ريال تعويضا عَنّْ مدفوعات سابقة.

وأوضح الهاجري أن 76٪ من المستفِيْدين حصلوا على دعم فِيْ هذه الدفعة، وبلغ متوسط ​​الإعالة لأسرة واحدة 1919 ريالاً، مقارنة بمتوسط ​​دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالاً، فِيْما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر. أكثر من 1.9 مليون رب أسرة بنسبة 94٪، فِيْما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون بنسبة 94٪. المنتسبون 8.1 مليون مستفِيْد، وبلغ عدد المستقلين الذين استوفوا معايير الأهلية أكثر من 116 ألف مستفِيْد، يشكلون 6٪ من إجمالي المستفِيْدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلَّى أن أكثر من 80٪ من إجمالي المستقلين حصلوا على كامل الاستحقاق والبالغ 720 ريالا مقابل الدفعة السابقة البالغة 417 ريالا.

دعا مدير عام الاتصالات مع برنامج حساب المواطن المواطنين الراغبين فِيْ التسجيل للتقدم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرَابِطْ ca.gov.sa، مشيرا إلَّى أن المتقدمين الذين اكتملت طلباتهم قبل 16 يوليو، أحقيتهم واستحقاقهم لشهر أغسطس 2022. سيتم دراسة الدفع.