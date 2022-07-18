حساب المواطن 4 أمور عند إضافة الآيبان

تجديد حساب المواطن لتأكيد طريقة إضافة رقم IBAN عند التسجيل في البرنامج أو تحديث تفاصيل الحساب المصرفي.

رقم حساب المواطن

ردًا على المستفيد الذي واجه مشكلة في إضافة رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، قالت خدمة المستفيدين من البرنامج أنه عند إضافة رقم IBAN المصرفي، يجب مراعاة ما يلي

تأكد من صحة رقم IBAN لأن جميع الأرقام في المملكة العربية السعودية لها هيكل محدد حيث يبدأ بـ SA ويتكون من 24 رقمًا.

لا تدخل كلمة IBAN لأنها ليست جزءًا من رقم الحساب.

أزل أي مسافات في IBAN.

كرر رقم IBAN في كلا الحقلين.

الإفصاح عن الراتب

وأكد البرنامج سابقا أنه عند التسجيل أو تحديث البيانات يجب على المستفيدين الإفصاح عن الراتب الكامل للوظيفة بما في ذلك التقاعد أو التأمين. وأوضح البرنامج أنه يشترط إدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والمكافآت، مبينًا عدم مراعاة القروض والالتزامات المالية.

ولفت إلى أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، مشيرا إلى أن إضافته تتم عبر البوابة، مضيفا أن خطوات إضافة متابع تتكون من إدخال تفاصيل الطلب، ثم تفاصيل التابعين.، إضافة التابع، ثم الضغط على “إضافة” ثم “حفظ”.

أودع برنامج حساب المواطن، مسبقًا، مخصصًا لدعم شهر يوليو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم واستوفوا معايير الأهلية في الجولة السادسة والخمسين، بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة عن الدليل الودود الذي تضمن إعادة الفتح. التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022 م.