حساب المواطن 4 خطوات للتسجيل مجدداً حال حذف الحساب

تحديد برنامج حساب المواطن، إجراءات إعادة التسجيل في البرنامج في حالة إلغاء حساب المستفيد.

أوضح برنامج حساب المواطن أنه في حالة حذف الحساب، يمكنك التسجيل مرة أخرى في البرنامج بعد 30 يومًا من حذف الحساب من خلال الرابط التالي http//ca.gov.sa، من خلال الخطوات التالية

1- رقم قياسي جديد

2- تفاصيل الطلب

3- قم بتعبئة البيانات

4- تقديم طلب

تفاصيل الدفعة السابقة

كان برنامج حساب المواطن قد أودع سابقًا مخصصًا لدعم شهر يوليو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم واستوفوا معايير الأهلية في الدفعة السادسة والخمسين، بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة عن التوجيه السخي، والتي تضمنت إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022 م.

وأوضح مدير عام الاتصالات في برنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن الزيادة في دعم المستفيدين بلغت 73٪ مقارنة بالدفعات السابقة، وهو ما يرفع إجمالي الدعم لمدفوعات شهر يوليو بعد دعم إضافي. مليار ريال

بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 مليون مستفيد، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي للدفعة السابقة حوالي 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبلغ الذي دفعه البرنامج للمستفيدين منذ إنشائه. أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعون مليون ريال تعويضات عن مدفوعات سابقة.

متوسط ​​دعم الأسرة

وأكد الهاجري أن 76٪ من المستفيدين تلقوا دعما في هذه الدفعة، وبلغ متوسط ​​دعم الأسرة 1919 ريالا، مقارنة بمتوسط ​​دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون معيل. من الأسر بنسبة 94٪، في حين بلغ عدد المعالين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية أكثر من 116 ألف مستفيد، يشكلون 6٪ من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن أكثر من 80٪ من المستقلين حصلوا على كامل الاستحقاق والبالغ 720 ريالا مقابل الدفعة السابقة البالغة 417 ريالا.

دعا مدير عام الاتصالات مع برنامج حساب المواطن المواطنين الراغبين في التسجيل للتقدم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa، مشيرا إلى أن المتقدمين الذين اكتملت طلباتهم قبل 16 يوليو، أهليتك وحقك لشهر أغسطس. سيتم دراسة سداد المكالمات 2022.