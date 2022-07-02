حساب النسبة الموزونة جامعة الملك عبدالعزيز 1444

حساب النسبة المرجحة فِيْ جامعة الملك عبد العزيز 1444 مهم لجميع الطلاب الراغبين فِيْ الالتحاق ببرامج وأقسام الجامعة وهِيْ النسبة التي تحددها الجامعة حسب رؤيتها وتختلف حسب نوع الفرع فِيْ الجامعة. الذي سينضم إليه الطلاب سواء كان فرعًا علميًا أو فرعًا أدبيًا، حيث يوضح الطريقة الصحيحة لحساب هذه النسبة من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت، وما يلي يقدم لنا تفاصيل حول حساب النسبة المرجحة فِيْ جامعة الملك عبد العزيز.

جامعة الملك عبدالعزيز

بدأت جامعة الملك عبد العزيز كجامعة خاصة ثم عممها الملك فِيْصل بن عبد العزيز الذي حولها إلى جامعة عامة مجانية لجميع الطلاب السعوديين، وكذلك لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب وللأفراد المرسلين معهم. منح دراسية من دول الخليج والمختارة فِيْ يوليو من عام 2022، من بين ثلاث جامعات مستقلة فِيْ المملكة، استقلال إداري وأكاديمي ومالي وفق نظام الجامعة الجديد.

تعد جامعة الملك عبد العزيز رابع أكبر جامعة فِيْ الشرق الأوسط، ويبلغ عدد الطلاب المسجلين فِيْها حوالي 36000 طالب وخلال عام 2022 أصبحت الجامعة من بين أفضل الجامعات على مستوى العالم واحتلت المرتبة الأولى فِيْ العالم العربي فِيْ الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) وهُو الترتيب الذي يتعلق بجودة المخرجات التعليمية.

كيفِيْة حساب النسبة الموزونة جامعة الملك عبد العزيز 1444

يمكن حساب النسب المرجحة فِيْ جامعة الملك عبد العزيز أو أي جامعة أخرى عبر الإنترنت، من مواقع الويب التي توفر هذه الميزة، مثل حاسبة الويب التي يمكن الوصول إليها “”، أو يمكن حسابها يدويًا باستخدام آلة حاسبة باستخدام أرقام النسب المرجحة التي تقبلها الجامعة والتي تم شرحها سابقاً فِيْ المقال، ونعطي مثالاً عن كيفِيْة حساب النسبة المرجحة للشق الأدبي، الطالبات

يتم ضرب فريق المدرسة الثانوية × 40٪، فِيْ حين يتم ضرب الإنجاز والقدرات فِيْ مجموع كل على حدة بنسبة × 30٪، على سبيل المثال إجمالي سارة فِيْ المدرسة الثانوية 25 درجة وفِيْ التحصيل 15 درجة، والقدرات هِيْ 20 درجة حساب النسبة المئوية الموزونة لها كَمْا يلي 25 × 40٪ = 10.15 × 30٪ = 4.5.20 × 30٪ = 6.

الآن هذه المبالغ هِيْ 10 + 4.5 + 6، وبالتالي فإن النسبة الأخيرة هِيْ النسبة الموزونة، والتي وفقًا لهذا المثال هِيْ 20.5.

حساب النسبة الموزونة جامعة الملك عبد العزيز 1444

تعلن النسبة المرجحة لعام 1444 بمجرد اعتمادها من الجامعة. أما بالنسبة للنسبة المرجحة المعتمدة عام 1443 فِيْمكن استخدامها كدليل للإعداد من الآن فصاعدًا لأفضل الجامعات التي يمكن التقدم إليها. الأسعار لا تختلف من سنة إلى أخرى إلا بشكل طفِيْف وهذه المعدلات هِيْ

الدرجة المرجحة للسنة التحضيرية، المسار العلمي / طلاب وطالبات (40٪ ثانوية + 30٪ درجة كفاءة + 30٪ اختبار تحصيل).

الدرجة المرجحة للسنة التحضيرية، المسار الصحي / طلاب وطالبات (40٪ ثانوية + 30٪ درجة كفاءة + 30٪ اختبار تحصيل).

العلامة الموزونة للسنة التحضيرية / المسار الأدبي / الطلاب (50٪ ثانوي + 50٪ قدرات).

الدرجة المرجحة للسنة التحضيرية، المسار الأدبي / الطالبات (40٪ ثانوية + 30٪ درجة كفاءة + 30٪ اختبار تحصيل).

أقل نسبة مرجحة للقبول بجامعة الملك عبدالعزيز 1444

70٪ هِيْ أقل نسبة مرجحة للقبول فِيْ جامعة الملك عبد العزيز فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وهِيْ 40٪ متوسط ​​تراكَمْي للمرحَلْة الثانوية و 40٪ فِيْ اختبار القدرات و 20٪ فِيْ اختبار التحصيل وجميع القيم المدرجة مجتمعة، وإذا وصلت 70٪ فِيْ جامعة الملك عبد العزيز.

شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444

تضع جامعة الملك عبد العزيز فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مجموعة من المتطلبات والمعايير التي يجب أن يستوفِيْها الطلاب الذين يتقدمون إلى الجامعة ويلتحقون ببرامجها، وهِيْ كالتالي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها.

يشترط على مقدم الطلب الحصول على الموافقة من مرجعيته إذا كان يعمل فِيْ أي جهة حكومية أو خاصة.

يجب أن يكون الطالب المتقدم للمسار الإداري / الإنساني قد اجتاز اختبار القدرات.

يجب أن يكون الطالب المتقدم للمسار العلمي قد اجتاز اختبار القدرات والإنجاز.

يجب أن يكون المرشح قد اجتاز اختبار القدرات والإنجاز، وهذا ينطبق على القسمين الأكاديمي والإداري.

يجب ألا يكون الطالب قد فصل من الجامعة أو الجامعات الأخرى لفصله الأكاديمي.

يجب ألا يكون الطالب قد سحب ملفه مسبقًا من الجامعة أو من المؤسسات التعليمية الأخرى إلا بعد مرور 3 أشهر على الانسحاب وأكثر قبل بدء الدورة.

ألا يزيد عمر الشهادة الثانوية عن ثلاث سنوات.

يجب أن تكون البيانات المدخلة إلكترونيًا مطابقة للأصل.

شروط الالتحاق بجامعة الملك عبدالعزيز

تتطلب عملية التسجيل فِيْ جامعة الملك عبد العزيز مجموعة من الوثائق والمستندات لتقديمها من قبل مقدم الطلب، وهِيْ المتطلبات التالية

إحضار أصل شهادة الثانوية العامة ومعرف مقدم الطلب.

إحضار صورة شخصية ملونة مقاس 4 × 6 سم بخلفِيْة بيضاء (مع حجاب للطالبة).

الحصول على موافقة صاحب العمل للموظفِيْن.

إحضار أصل شهادة الميلاد وهُوية الأم وبطاقة الابن من الطلاب غير السعوديين والأم السَعُودِيْة أو الابن السعودي.

إحضار بيان معتمد يوضح سبب انسحاب الطالب من أي مؤسسة تعليمية فِيْ حالة الانسحاب.

إحضار إفادة من مركز الاحتياجات وتحديد نوع الإعاقة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

كيفِيْة التقديم لجامعة الملك عبد العزيز 1444

يمكن تقديم طلب جديد للتسجيل فِيْ جامعة الملك عبد العزيز عبر الموقع الرسمي للجامعة باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول مباشرة إلى صفحة بوابة القبول بالجامعة.

انقر فوق رمز التسجيل الجديد.

املأ البيانات المطلوبة والحقول الفارغة.

قم بتحميل المرفقات التي تتطلبها عملية التسجيل.

قم بتأكيد الطلب واتبع الجدول الزمني لعملية التقديم حتى تظهر بطاقة الجامعة.

دليل القبول بجامعة الملك عبدالعزيز 1444

يتضمن دليل القبول بجامعة الملك عبد العزيز جميع المعلومات والتفاصيل التي يحتاجها الطلاب حول القبول الجامعي والنسب المرجحة وغيرها من الموضوعات المهمة. يمكن الاطلاع على هذا الدليل مباشرة بالنقر على الرَابِطْ التالي “”.

إليكَمْ خاتمة المقال الخاص بحساب النسبة المرجحة فِيْ جامعة الملك عبد العزيز، حيث تعرفنا على الطريقة التي تتبعها الجامعة لحساب النسبة المرجحة للطلاب والطالبات فِيْ المسارين العلمي والأدبي، بالإضافة إلى العديد من الأمور الهامة. معلومات عن التسجيل بالجامعة وشروطه ومتطلباته.