حساب النسبه الموزونه جامعة الملك عبدالعزيز 1444 ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على كيفية حساب النسبه الموزونه المرجحة في جامعة الملك عبدالعزيز 1444 ، حيث انها تتم بشكل سهل عبر إستعمال الآلة الحاسبة الإلكترونية التي تقوم بتقديمها العمادة الخاصة بالقبول والتسجيل بالجامعة وذلك لطلبة الثانوية العامة المجتازين والمرشحين للتعليم الجامعي داخل المملكة السعودية ، تابعوا معنا .

جامعة الملك عبدالعزيز

تعد جامعة الملك عبد العزيز من الجامعات المتميزة في المملكة العربية السعودية، وهي من أكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية وحتى في الشرق الأوسط. جامعة الملك عبد العزيز هي جامعة عامة مجانية لجميع الطلاب والطالبات في الدولة. الجامعة خاصة للسعوديين وأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب. يمكن للطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي الدراسة في الجامعة. نلاحظ أنه تم اختيار الجامعة في عام 2022 لتكون واحدة من ثلاث جامعات مستقلة. في السعودية، وحصلوا على استقرار مالي وإداري وأكاديمي، وفق نظام الجامعة الجديد في السعودية.

النسبة المرجحة جامعة الملك عبد العزيز 1444

تعد جامعة الملك عبد العزيز من أهم وأكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية. تأسست الجامعة عام 1967، وتضم أكثر من 22 كلية، ويبلغ عدد طلابها 120 ألف طالب، وهيئة تضم ما يقرب من 2300 مدرس. فيما يلي نستعرض النسب المرجحة للقبول في جامعة الملك عبد العزيز. عبدالعزيز لعام 1444 هـ

النسب المرجحة للقبول في مسار الإعداد العلمي 40٪ من مجموع الثانوية العامة للذكور والإناث. 40٪ من مجموع اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات. 20٪ من إجمالي اختبار التحصيل للطلاب والطالبات.

النسب المرجحة لقبول طلاب المسار الأدبي 50٪ من شهادة الثانوية العامة. 50٪ من مجموع اختبار القدرات العامة.

النسب المرجحة للقبول في المسار الأدبي للطالبات 40٪ من شهادة الثانوية العامة. 40٪ من مجموع اختبار القدرات العامة. 20٪ من مجموع اختبار التحصيل.



أقل نسبة مرجحة للقبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444

أقل نسبة مرجحة مطلوبة للقبول في جامعة الملك عبد العزيز هي 70٪، مع العلم أنه يمكن احتساب النسبة المرجحة في الجامعة بإضافة 40٪ من المعدل التراكمي للثانوية بالإضافة إلى 30٪ من مجموعة اختبار القدرة، و 30٪. في الاختبار التحصيلي عند جميع القيم يمكن للطالب الالتحاق بالجامعة بعد التأكد من بلوغه معدل 70٪.

حساب النسبة المرجحة جامعة الملك عبد العزيز

يتم احتساب النسبة الموزونة في جامعة الملك عبد العزيز عبر الحاسبة الإلكترونية، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة حساب النسبة الموزونة.

اكتب نسبة الثانوية العامة في مجال الشهادة الثانوية.

اكتب اختبار الكفاءة العام المحدد في حقل الكفاءة.

اكتب اختبار التحصيل في مجال التحصيل.

اكتب مواصفة الجامعة (40-30-30) حسب الترتيب.

النقر على خيار احسب.

حدد النسبة الموزونة.

رابط موقع جامعة الملك عبد العزيز

قدمت جامعة الملك عبد العزيز مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها توفير الوقت والجهد لجميع الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعة، حيث تسهل الجامعة إجراءات التسجيل والتعرف على المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالتخصصات والإجراءات المتعلقة بالقبول من خلال الذهاب إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على طريقة حساب النسبه الموزونه جامعة الملك عبدالعزيز 1444 ، و رابط موقع جامعة الملك عبد العزيز ، و أقل نسبة مرجحة للقبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444 .