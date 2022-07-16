حساب انستقرام كيرا فابريزيو اليونانيه الرسمي، الفترة الأخيرة انتشر اسم كيرا فابريزيو عبر منصات التواصل الإجتماعي وذلك بعد نشر فيديو خاص بها غير أخلاقي في المملكة الأردنية الهاشمية، الأمر الذي أثار غضب كبير من قبل رواد التواصل الاجتماعي، مما جعل الكثير يبحث عن شخصية كيرا فابريزيو وحساب حساب انستقرام كيرا فابريزيو اليونانيه .

من هي كيرا فابريزيو ويكيبيديا

تعد كيرا فابريزيو اليونانيه شخصية مشهورة و بارزة جدا عبر السوشل ميديا، كما أنها صانعة محتوى وتعمل في مجال التدريس بالكثير من الجامعات في أمريكا، وفي الفترة الأخيرة سرب فيديو خاص بها غير أخلاقي في وادي الرم سرعان ما انتشر هذا الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي،كما وقامت الجهات المسؤولة بحذف هذا الفيديو وطالبت المواطنين بعدم تداوله.

كيرا فابريزيو السيرة الذاتية

تتمتع كيرا فابريزيو أنها فتاة يونانية الأصل، و تبلغ من العمر في الأربعينات من عمرها، تعمل في الكثير من المناصب ، وسنتعرف بشكل اكبر على السيرة الذاتية الخاصة كيرا فابريزيو.

الاسم: كيرا فابريزيو.

محل الميلاد: ولدت في دولة اليونان.

محل الإقامة: تقيم في دولة اليونان.

المواطنة: دولة اليونان.

الجنسية: تحمل الجنسية اليونانية.

الديانة: غير معروف.

العمر: في منتصف الأربعينات من عمرها.

اللغة الأم: اللغة اليونانية.

المهنة: ناشطة ومدونة اجتماعية.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

حساب انستقرام كيرا فابريزيو اليونانيه

تمتلك كيرا فابريزيو العديد من الحسابات الشخصية الرسمية عبر منصات التواصل الإجتماعي، ومن أبرز حسابها على الانستقرام، كما وزارت شهرتها بشكل واسع بعد نشر الفيديو الغير أخلاقي لها، اذ أنه لا يمكن التواصل لحسابها الرسمي على الانستقرام.

اصاب الفيديو الخاص بكيرا فابريزيو اليونانيه الغير أخلاقي والذي انتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي قبل ساعات قليلة في الأردن الى غضب عارم جدا مما جعل الكثير يبحث حول حساب انستقرام كيرا فابريزيو اذا انه لا يوجد أي معلومات حول الحساب