حساب ايمان مؤيد رشيد فِيْس بوك

حساب فِيْسبوك للطالبة الأردنية إيمان مؤيد رشيد التي قضت الساعات الأخيرة من حياتها على طاولة الدراسة لتكون خبرًا عاجلاً وثاني حالة قتل فِيْ الوطن العربي بعد نيرة فِيْ جمهُورية مصر العربية. معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وتتتبع جميع المعلومات حول، بالإضافة إلى، و.

من هِيْ ايمان مؤيد رشيد –

إيمان مؤيد ارشيد طالبة فِيْ السنة الأولى فِيْ كلية التمريض فِيْ جامعة العلوم التطبيقية. ولدت ونشأت فِيْ العاصمة الأردنية عمان، لكنها من أصل فلسطيني. يُحسب عمر إيمان فِيْ أوائل العشرينيات. ومع ذلك، كان الموت أقرب إليها مما تتخيل، حيث قُتلت على يد شخص غريب فِيْ الحرم الجامعي.

سيرة إيمان مؤيد راشد

حظيت قِصَّة إيمان مؤيد رشيد بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فصار البحث مكثفًا للحصول على معلومات عنها، ونلخصها فِيْ النقاط التالية

الاسم الحقيقي إيمان مؤيد ارشيد.

اسم الأب مؤيد أرشيد

مكان وتاريخ الميلاد من مواليد عمان مطلع الألفِيْة الجديدة.

مكان الاقامة عمان – المملكة الاردنية الهاشمية.

تاريخ الوفاة 23 يونيو 2022 م.

مكان الوفاة الحرم الجامعي.

السبب والموت طلقات عديدة.

الجنسية الجنسية الأردنية.

الأصل فلسطيني.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية أعزب.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة الأردنية والإنجليزية.

المؤهلات طالبة تمريض سنة أولى.

ألما ماتر جامعة العلوم التطبيقية الأردنية.

سبب الشهرة قتلت بخمس رصاصات فِيْ الحرم الجامعي.

حساب إيمان مؤيد رشيد على الفِيْسبوك

لم يتم العثور على حساب الطالبة إيمان مؤيد إرشيد على موقع فِيْسبوك، حيث صدم خبر الأخيرة موقع فِيْسبوك فِيْ الأردن ولم ينشر أحد صفحتها الشخصية أو معلوماتها على مواقع التواصل الخاصة بها، بينما شارك بعض الطلاب والزملاء اللحظات الأولى من وفاتها خاصة من شهدوا جريمة، ومازال القتل فِيْ الحرم الجامعي واسم إيمان فِيْ دائرة الضوء، والجميع يتابع الحراك الأمني ​​والإعلامي للوصول إلى الحقائق.

تفاصيل اغتيال إيمان مؤيد راشد

بدأت قِصَّة إيمان مؤيد إرشيد بعد أن أجرت امتحانها فِيْ كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية، حيث اقترب أحدهما من الضحية وأطلق خمس رصاصات اخترقت أجزاء مختلفة من جسده، وسيتم إعادة سيناريو الطالبة نيرة مصر فِيْ الأردن . جدير بالذكر أن إيمان لم تكن لها علاقة سابقة بالقاتل، لكنها أرادت التواصل معها، فرفض وخيوط هذه الجريمة النكراء لم تكتمل حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض على القاتل لمعرفة دوافع جريمته.

من هُو قاتل إيمان مؤيد راشد

قاتل الشابة إيمان مؤيد راشد هُو عدي خالد عبد الله حسن الطالبة فِيْ كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية وزميلة إيمان راشد، وتكثف الجهُود الأمنية خلال اليومين الماضيين لاعتقال بعد أن كشف عن هُويته، لكن عملية المطاردة ليست كذلك. من جامعة العلوم التطبيقية.

وهنا نختتم هذا المقال بعد التوسع فِيْ أهم المعلومات المتعلقة بحساب إيمان مؤيد رشيد على فِيْسبوك وكل ما ورد بلغات المقربين من إيمان والإعلام عن تاريخها وشخصيتها، وأخيراً استعرض المقال هُوية قاتل هذه الشابة.