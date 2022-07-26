حساب تالا صفوان انستقرام ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول حساب تالا صفوان انستقرام ، والتي تعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات الخليجية في الوطن العربي ، إذ انه للفنانة والناشطة الاجتماعية حساب على تطبيق انستقرام يتابعها العديد من الشباب إلى الكبار في المملكة العربية السعودية، بسبب إنشائها للمحتوى السردي بأسلوب مميز خاص بها ، تابعوا معنا .

من هي تالا صفوان – ويكيبيديا

تالا صفوان ناشطة سعودية وصنعت محتوى القصة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولدت وعاشت في مكة وهي تبلغ من العمر 20 عاما. اكتسبت تالا صفوان شهرة واسعة من خلال قناتها على اليوتيوب وتيك توك حيث تتمتع بموهبة فريدة في سرد ​​القصص والقصص الحقيقية. والخيالية، كانت تعاني في السابق من الاكتئاب، الأمر الذي دفعها من خلال نصيحة الأطباء بإنشاء قناة على اليوتيوب، وبعد شهور قليلة أصبحت تالا من المواقع الشهيرة.

سيرة تالا صفوان

تعد تالا صفوان من الشخصيات السعودية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم والنسبة تالا صفوان.

الإسم المستعار تالا صفوان.

تاريخ الميلاد ولدت تالا عام 2002 م.

مكان الميلاد ولدت تالا في جدة بالمملكة العربية السعودية.

مكان الإقامة الدائم جدة، المملكة العربية السعودية.

العمر 20 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

الديانة مسلم.

الوضع العائلي أعزب.

المؤهلات لم يكمل الثانوية العامة لأسباب نفسية

اللغة الرسمية العربية – اللهجة السعودية.

العمل ناشط ومبتكر محتوى سردي على مواقع التواصل الاجتماعي.

سنوات النشاط من 2022 م حتى الوقت الحاضر.

قبيلة تالا صفوان

لم تذكر تالا صفوان أي معلومات عن القبيلة التي تنتمي إليها أو اسم عائلتها الحقيقي، لكن أصولها تعود إلى مدينة جدة، عاشت كل طفولتها هناك ؛ وبعد ذلك انتقلت للإقامة الدائمة في مدينة الرياض العاصمة. تعرضت تالا خلال فترة من حياتها لمشاكل نفسية أثرت على مستواها الأكاديمي، فكانت تتسبب في مشاكل نفسية. نتيجة لذلك، اضطرت لترك الدراسة، لذلك نصحها معظم الأطباء بإنشاء قناة على اليوتيوب لتفريغ طاقتها، لذلك بذلت كل جهودها في إنجاح هذه القناة وتناولت مواضيع تفيد الكبار والأطفال من خلال سرد القصص. .

حقيقة اتهام تالا صفوان بالمثلية الجنسية

اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي تالا صفوان بعد أن نشرت مقاطع فيديو على حسابها على موقع يوتيوب تضمنت كلمات منحرفة، حيث ظهرت تالا عبر البث المباشر مع فتاة سعودية، في إشارة إلى ألفاظ فاسدة تدل على الشذوذ الجنسي. رفضت، وسرعان ما انتشر هذا الفيديو، وبدأت الاتهامات لتالا، لكن تالا استطاعت أن تدافع عن نفسها، وقالت إن الهدف من هذه الشائعات هو تشويه سمعتها، وأنها لا تعني مثليتها الجنسية، وأن نيتها هي. كان واضحًا ومدهشًا مما أفاد الناس عنها أنها تشير إلى المثلية الجنسية.

تالا صفوان انستغرام

تالا صفوان ليس لديها أي حساب رسمي على موقع انستجرام، وقد ظهر ذلك من خلال البحث المستمر عن الحساب الرسمي، ولم تذكر تالا أي معلومات عن امتلاك حساب على هذا الموقع، وما ذكرته فقط هو أنها تمتلك حساب عبر Tik Tok و YouTube و Snapchat فقط وأن ما تم نشره من حسابات تحمل اسمها هو ملك لمعجبيها في الخليج العربي، وليس لها صلة بهذه الحسابات.

تالا صفوان تك توك

تمتلك تالا صفوان حسابًا رسميًا على منصة Tik Tok، حيث وصل عدد متابعيها إلى حوالي 5 ملايين متابع من جميع دول الخليج العربي، ومن خلاله تشارك العديد من مقاطع الفيديو التي حصدت الكثير من المشاهدات، لكونها تحتوي على قصص حقيقية ترويها بطريقة شيقة تجذب متابعيها، يمكنكم متابعة تالا صفوان عبر حسابها “تيك توك”.

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