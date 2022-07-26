حساب تالا صفوان على تيك توك ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حولحساب تالا صفوان على تيك توك ، والتي تعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات الخليجية في الوطن العربي ، إذ انه للفنانة والناشطة الاجتماعية حساب على تطبيق التيك توك يتابعها العديد من الشباب إلى الكبار في المملكة العربية السعودية، بسبب إنشائها للمحتوى السردي بأسلوب مميز خاص بها ، تابعوا معنا .

تالا صفوان – ويكيبيديا

تالا صفوان هي مدربة يوتيوب سعودية الجنسية. لم تصل بعد إلى العقد الثاني من عمرها. في الآونة الأخيرة، أصبحت مشهورة في عالم صناعة المحتوى، مستفيدة من موهبتها وأسلوبها الروائي وقدرتها على التحدث وإيصال القصص لسرد القصص والروايات. تعمل على مشاركة المحتوى الذي صممته مع متابعيها للقصص، بما في ذلك ما هو حقيقي، بما في ذلك ما هو شكل من أشكال الخيال، والتي تهدف من خلالها إلى الوصول إلى الترفيه من جهة والتعليم من جهة أخرى، مما جعلها واحدة من أهم صانعي المحتوى في المملكة والدول المجاورة.

كم عمر تالا صفوان

ولدت تالا صفوان في مدينة جدة غربي المملكة خلال العام 2002 م، وعمرها الحالي 20 سنة فقط. رفضت تالا مرارًا الكشف عن تاريخ ميلادها الدقيق وتحديده يومًا بعد يوم، معتبرةً ذلك من المحرمات التي أبقتها أمام جمهورها في التفاصيل المحظورة في حياتها الخاصة، ومنها هذه التفاصيل المتعلقة بأسرتها وعائلتها. أقارب، مما يسد الطريق لأولئك الذين يحاولون التعرف على عيد ميلادها من أجل مشاركة يومياتها الجميلة.

وفاة الطالبة تالا صفوان

تداول رواد مواقع التواصل مؤخرًا خبر وفاة مدربة اليوتيوب الشهيرة تالا صفوان، وعند التحقق والبحث عن مصداقية الخبر تبين أنها على قيد الحياة، وأن هذا الخبر عن الوفاة ليس أكثر. من شائعة لا أساس لها، والغريب أن تالا لم تهتم بالموضوع، ولم تتناوله في أي من منشوراتها، بل كثفت نشاطها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل كرسالة غير مباشرة لها. الحضور، وتعمل بنشاط كبير.

حساب تالا صفوان تيك توك

تعتبر الناشطة تالا صفوان من المشاهير السعوديين على منصة Tik Tok، بحساب تجاوز عتبة الخمسة ملايين متابع من جميع أقطاب الخليج العربي، وفي المقابل وصل عدد الإعجابات على مقاطع الفيديو الخاصة بها إلى قرابة 160 مليونًا. الإعجاب، حيث تشارك عبر متابعين الحساب محتوى مختلف من عالم الرواية بأسلوب خطابي ذكي في اللهجة الحجازية المميزة التي تمكنت من إدارتها، مما أكسبها شهرة غير مسبوقة في مجال إنشاء محتوى قصة جديد في تيك توك، و يمكن العثور على هذا المحتوى من خلال زيارة Tala’s Tik مباشرة.

سناب تالا صفوان

الروائية تالا صفوان لديها حساب رسمي على تطبيق سناب شات الذي يعتبر من أهم المشاهير في جدة والمملكة. “،” أو “” مباشرة.

قناة تالا صفوان على اليوتيوب

بلغ عدد المشتركين في قناة تالا صفوان على موقع يوتيوب قرابة 870 ألف متابع، وتعتبر هذه القناة بوابة لمشروعها المستقبلي الكبير لتصبح في يوم من الأيام أقوى راوية حكايات في العالم العربي، وهو ما أوضحته في فيديو ملفها الشخصي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا. حققت حتى الآن أكثر من مليون ونصف مشاهدة في خمس سنوات. أشهر فقط، ويمكن تتبع قصص تالا الجديدة على YouTube من خلال زيارة قناتها مباشرة.

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