حساب تويتر تركي الحربي الرسمي ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول حساب تويتر تركي الحربي الرسمي ، و من أبرز العوامل التي دفعت الى شهرة تركي الحربي ، ظهور اسمه الحربي في الأوقات الأخيرة كصحفي متعصب لنادي العاصمة الدولية وهو من أكثر الشخصيات الإعلامية إثارة للجدل ، تابعوا معنا .

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لدى تركي الحربي حساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وصل عدد متابعيه إلى عتبة 90 ألف متابع من داخل وخارج السعودية، تتقاطع اهتماماتهم مع نشاطاته الإعلامية. من الأمور الشخصية التي عادة ما يكون لديه تحفظات عليها، قدم الحربي نفسه في حسابه الرسمي على تويتر، كصحفي رياضي من الدرجة الأولى يعمل في واحدة من أهم الصحف الإلكترونية الرائدة في الإعلام السعودي. يمكنكم زيارة موقع تويتر الرسمي تركي الحربي والاطلاع على الأخبار الجديدة مباشرة.

تركي الحربي ويكيبيديا

تركي الحربي ناشط اجتماعي وشخصية إعلامية رياضية سعودية، في الثلاثينيات من عمره. لكن دون أن يؤثر هذا التعصب على شفافية الأخبار الرياضية التي تقدمها حول الكرة السعودية بشكل عام، وكذلك تغطيتها لأبرز الأحداث الرياضية في الساحتين العربية والأجنبية، فقد منحته الهيئة المهنية العامة للإعلام المرئي والمسموع. بطاقة “GCAM” كشهادة خبرة إعلامية.

سيرة تركي الحربي

يتمتع تركي الحربي بحضور إعلامي سعودي وعربي لافت، وله خبرة كبيرة في جميع الدوريات العربية والعالمية المهمة، مما جعله من أبرز الشخصيات الإعلامية محليًا وعربيًا، ويمكن تحديد هويته الشخصية في ضوء البيانات المتوفرة في العالم الافتراضي التالي وهي

الاسم واللقب تركي الحربي – باللغة الإنجليزية “تركي الحربي”.

الأهل غير معروف.

الاسم المستعار تركي الحربي.

تاريخ الميلاد من مواليد التسعينيات من القرن الماضي الميلادي.

مكان الميلاد الرياض.

العمر في العقد الرابع من عمره.

الجنسية سعودي الجنسية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات العلمية غير معروف.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة ناشط اجتماعي – صحفي رياضي.

سنوات العمل نشط تركي الحربي في الإعلام منذ عام 2022 م – حتى اليوم.

ديانة تركي الحربي

ينحدر تركي الحربي من عائلة تعترف بالإسلام وينتمي إلى الطائفة الإسلامية. هو متزوج ولديه أطفال. لدى الحربي تحفظات على كثير من بيانات سيرته الذاتية وحياته الشخصية، لكن هويته تم تحديدها وفق تداول تلك المعطيات داخل الوسائط الافتراضية من قبل مصادر مقربة من الأخير، خاصة أنه محافظ. الكثير عن تلك البيانات.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول حساب تويتر تركي الحربي الرسمي ، و على الديانة تالتي يعتنقها تركي الحربي وأبرز معطيات السيرة الذاتية ، كما وصل عدد متابعيه إلى عتبة 90 ألف متابع من داخل وخارج السعودية، تتقاطع اهتماماتهم مع نشاطاته الإعلامية.