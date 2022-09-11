حساب دوري روشن يسلط الضوء على “نقطة غاية بالأهمية” بمباريات النصر

أبرز الحساب الرسمي لدوري روشان السعودي نقطة مهمة للغاية فِيْ مباريات الفوز الأخيرة، خاصة فِيْ اليومين الثاني والثالث من دوري المحترفِيْن.

نجح الفريق الكروي الأول لنادي النصر فِيْ تحقيق فوز صعب، على حساب ضيفه ضمك (2-1) فِيْ مباراة جمعتهما، ظهر اليوم السبت، على ملعب مرسول بارك، فِيْ الجولة الثالثة من الدوري السعودي “روشن”.

ويحتل النصر المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عَنّْ المتصدر الشباب.

يسلط حساب Roshen League الضوء على نقطة مهمة للغاية فِيْ مباريات النصر

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشان السعودي، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، ظهر اليوم الأحد، أبرز مقاطع الفوز ومباراة دامك.

وكتبت رَابِطْة الروشن “النصر فريق للمرة الثانية على التوالي! مباراة ضمك والنصر هِيْ الأكثر فِيْ الدقائق الفعلية من الجولة الثالثة”.

وشهدت الجولة الثالثة 6 انتصارات وتعادلين و 6 شباك نظيفة وسجل 15 هدفا. برصيد 10 أهداف للأجانب و 3 أهداف من المحليين وهدفِيْن عَنّْ طريق الخطأ، من سعد المتحدث باسم “أبها” تركي الظفِيْري “الباطن”.