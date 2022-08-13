حساب زوج بيرجن التركية انستقرام ، قد أثار اهتمام العديد من الأشخاص من المتابعين والمعجبين أحد أشهر فناني القرن العشرين وهي الفنانة التركية بيرجين ، ومن ضمن تلك التسائلات التي انتشرت مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول معرفة الحساب الخاص بزوجها على منصة الانستقرام ، والكثير من المعلومات حول شخصيتها ، تابعوا معنا .

من هي ويكيبيديا بيرغن التركية

بيرغن فنانة ومغنية تركية. ولدت عام 1959 م في مدينة مرسين التركية. نشأت في هذه المدينة. ثم انتقلت إلى مدينة أنقرة، وانضمت إلى معهد الموسيقى لدراسة الموسيقى والغناء، وتعلمت أيضًا بعض الآلات الموسيقية، من بينها البيانو، لكنها لم تستطع إكمال دراستها بسبب ظروفها المالية الصعبة. العروض الغنائية التي جعلتها مشهورة، وحققت ألبوماتها أرقاماً قياسية في عدد المبيعات.

سيرة بيرغن التركية

تعتبر بيرغن من أشهر الشخصيات الفنية في تركيا، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

الاسم العربي بيرغن سارمير.

الاسم باللغة التركية Belgin Sarılmışer.

مكان الميلاد مرسين، تركيا.

تاريخ الميلاد ولدت في 14 أغسطس 1959 م.

الجنسية يحمل الجنسية التركية.

الجنسية تركية.

المهنة مغنية وممثلة وراقصة.

التعليم درس في معهد الموسيقى بولاية أنقرة.

تاريخ الوفاة 14 أغسطس 1989 م.

سبب الوفاة إصابته برصاصة زوجها خاليس أوزغور.

العمر عند الوفاة 31 سنة.

من هو زوج بيرغن التركي

زوج بيرغن التركي هو هاليس أوزغور، وهو مواطن تركي الجنسية، ويعيش في مدينة أضنة وكان من بين المعجبين ببيرجن. كانت المدينة المنورة من أوائل من حضروا، ورغم أنه متزوج ولديه عدة أطفال إلا أنه تمكن من إقناعها بالارتباط بها، وبعد ارتباطها به رأت أنه الشخص الخطأ وقررت ذلك. طلقه، لكن هذا الطلاق استمر لعدة أشهر فقط، وبعد ذلك تقرر الزواج منه مرة واحدة، وحدث هذا أكثر من مرة، حتى علم بيرغن بخيانته.

تفاصيل قصة بيرغن التركية

بدأت قصة برجين المؤلمة بعد ارتباطها بزوجها السابق هاليس أوزغور، حيث كانت تعاني من ظلم كبير طوال زواجها، خاصة بعد أن علمت أنه متزوج وأنجب أطفالاً دون علمها، لذلك تعرضت للعنف عدة مرات ورغم هذا العنف والظلم استطاعت الوقوف على قدميها ومواصلة مسيرتها، لكن زوجها السابق كان له رأي مختلف. في عام 1982 م، قام بتشويه وجهها برمي حمض النيتريك عليها، لكن آثار الحرق لم تختف على الرغم من إجرائها الكثير من العمليات التجميلية، وبعد التشويه أطلق عليها الرصاص، مما أنهى حياتها.

حساب زوج بيرغن التركي على Instagram

بدأ الكثير من محبي بيرغن بالبحث عن الرواية الرسمية لقاتلها، خاصة بعد عرض الفيلم الذي يتناول حياتها الشخصية، وتهديد الزوج لمنظمي الفيلم بعدم إظهاره بحجة أنه يمس سمعته. أكثر من ألف متابع فقط، ويشارك بعض الصور الخاصة التي تعبر عن ذكرياته القديمة، ويمكنك متابعة هاليس أوزاغور عبر حسابه على إنستجرام.

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