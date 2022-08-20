حساب زيد بنيامين تويتر ، قد أثار اهتمام الكثير من الأشخاص داخل الوطن العربي بالتسائلات عبر منصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن اهم المعلومات الشخصية والتي تتعلق بأحد الشخصيات المشهورة داخل الاعلام في الوطن العربي ، مما أثار حساب الاعلامي زيد بنيامين على منصة تويتر جدلا واسعا في العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاته مع العديد من الجهات الرسمية ، تابعوا معنا .

من هو زيد بنيامين

زيد بنيامين صحفي وإعلامي من أصل عراقي ويحمل الجنسية الأمريكية. ولد في محافظة كركوك العراقية عام 1980 م. بدأ حياته المهنية كصحفي عام 2005 ميلادي في القسم الرياضي بجريدة إيلاف الإلكترونية، ثم تخرج للعمل في عدة أقسام في الصحيفة، وكتب العديد من المقالات فيما يتعلق بالشرق الأوسط، عمل في أكثر من قسم. مؤسسة عربية وعالمية، ويعمل حاليا مراسلا لراديو سوا في واشنطن وتحديدا في ولاية فرجينيا.

سيرة زيد بنجامين

يعد زيد بنجامين من أشهر الشخصيات الإعلامية وأكثرها إثارة للجدل في العالم، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم الكامل زيد بنجامين أوشانا.

الاسم المستعار زيد بنيامين.

تاريخ الميلاد 27 مايو 1980 م.

مكان الميلاد محافظة كركوك / جمهورية العراق العربية.

الجنسية يحمل الجنسيتين العراقية والأمريكية.

الإقامة يقيم حاليًا في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

الدين يتحول إلى المسيحية.

المؤهلات العلمية درجة البكالوريوس في كلية الهندسة المدنية.

ألما الأم جامعة بغداد.

المهنة إعلام وصحفي وكاتب.

سنوات النشاط من 2005 إلى الوقت الحاضر.

كم عمر زيد بنيامين

زيد بنجامين عمره 42 سنة. ولد في 27 أيار 1980 م في محافظة كركوك العراقية. ينحدر بنيامين من عائلة عراقية، حيث انتقلت عائلته من كركوك إلى مدينة بغداد. درس جميع المستويات الأساسية والمتوسطة في مدارسها، ثم قرر الالتحاق بجامعة بغداد لدراسة الهندسة المدنية. وقع في حب المجال الإعلامي، بعد سفره إلى الإمارات العربية المتحدة، لذلك لجأ إلى هذا المجال وتفوق فيه، خاصة بعد الغزو الأمريكي للعراق.

ديانة زيد بنجامين

ولم يذكر زيد بنجامين أي تفاصيل عن دينه الحقيقي، لكن الأرجح أنه يحمل الديانة المسيحية، وتحديدا من الطائفة الأرثوذكسية. نشأ زيد ونشأ في مدينة كركوك العراقية. ثم انتقل إلى مدينة بغداد العاصمة مع أسرته، وكان في ذلك الوقت طفلاً صغيراً وعاش في تلك الفترة مع أسرته حتى وصل إلى المستوى الجامعي، سافر إلى الإمارات العربية المتحدة وأثناء وجوده كان هناك يحب المجال الإعلامي، وعمل في عدة صحف عربية وعالمية في أكثر من مجال، وكتب العديد من المقالات المتعلقة بالأحداث التي وقعت في الشرق الأوسط.

زيد بنجامين تويتر

زيد بنجامين لديه حساب رسمي عبر موقع تويتر، حيث تم إغلاق هذا الحساب لأول مرة في 20 أغسطس 2014 م، بعد أن نشر صورة لأحد الصحفيين قتله تنظيم داعش، وتم إيقافه للمرة الثانية عام 2022 م. دون إبداء أسباب، وعدد متابعيه أكثر من 200 ألف متابع، ومن خلال هذا الحساب يتم عرض العديد من الأخبار المحلية والدولية، ويمكنك متابعة الصحفي زيد بنجامين عبر حسابه على تويتر “”.

زيد بنجامين يوتيوب

يمتلك زيد بنجامين حسابًا رسميًا على منصة اليوتيوب، وقد وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 20 ألف مشترك، ومن خلاله يعرض العديد من الفيديوهات المتعلقة بأخبار العالم العربي والعالمي، والعلاقات الدولية مع بعض الدول، ويمكنك متابعة الصحفي زيد بنجامين عبر حسابه على موقع يوتيوب ““.

حساب زيد بنيامين تويتر ، يعد الاعلامي زيد بنيامين أحد الشخصيات البارزة في مجال الاعلام والصحافة داخل الوطن العربي ، وهو عمل على تقديم العديد من الأعمال عبر حياته الإعلامية ليثبت أنه من أبرز الإعلاميين في العالم .