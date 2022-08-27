حساب زينة المرعبي انستقرام الرسمي، تعد زينة المرعبي من الشخصيات المشهورة عبر منصات التواصل الإجتماعي تعرضت الفترة الاخيرة الى حادث سير مروع جدا في طرابلس أدى الى وفاتها على الفور، هي وصديقها الفنان جورج الراسي، حيث شكل هذا الخبر الصادم صعقة كبيرة جدا في قلوب محبيها وأقربائها، مما كثرت عمليات البحث للتعرف بشكل أكبر على حياة زينة المرعبي، وحساب زينة المرعبي انستقرام .

من هي زينة المرعبي ويكيبيديا

تعد زينة المرعبي لبنانة الجنسي، من مواليد 1984، وتبلغ من العمر 38 سنة، متزوجة ولها ثلاثة من الأبناء، ما وأنها مشهورة بشكل كبير عبر السوشيال ميديا، وخصوصا على الإنستقرام، والجدير بالذكر بأن زينة المرعبي صديقه الفنان الكبير جورج الراسي، حي تعرضا في الساعات الأخيرة الى حادث سير قوي جدا في طريق المصنع الحدودي أدى الى وفاتهم على الفور تم نقلهم الى المشفى للتحقيق في مجريات الحادث.

علاقة زينة المرعبي وجورج الراسي

بعد تعرض زينة المرعبي وجورج الراسي الى حادث سير في صباح يوم السبت السابع والعشرين من شهر أغسطس كثرت التساؤلات حول علاقة زينة المرعبي وجورج الراسي، اذ تجمعهم صداقة فقط وقد كانت ترافقه في الكثير من الحفلات الموسيقية، وبعض الصور الخاصة ، عبر حسابها الشخصي، وتداول البعض بأن جورج الراسي زوج زينة المرعبي، وبعد التأكد من الخبر تبين أنه عاري عن الصحة.

حساب زينة المرعبي انستقرام

تمتلك زينة المرعبي الكثير من الحسابات الشخصية الخاصة بها، ومن أبرز حسابتها حساب زينة انستقرام، وتمتلك عدد لا بأس منه من المتابعين والذين يبلغ عددهم 849 متابع من كافة أنحاء الوطن العربي، كما وكانت تشارك الكثير من الصور الخاصة بها عبر حسابتها، وهناك العديد من الصور برفقة الفنان جورج الراسي ويمكن متابعة حساب زينة المرعبي انستجرام من هنا.

زينة المرعبي شخصية معروفة ومشهورة بشكل كبير في الوطن العربي، تعرضت الى حادث سير الفترة الأخيرة مما أدى الى وفاتها على الفور، كما وتمتلك زينة العديد من الحسابات الشخصية ومن أبرزها حسابها على الإنستقرام.