حساب سالي حافظ انستقرام، تعتبر الناشطة الاجتماعية اللبامعة والشهيرة اللبنانية سالي حافظ من اشهر وابرز الشخصيات عبر منصات السوشيال ميديا وفي صباح أمس الاربعاء الموافق 14 من شهر سبتمبر لعام 2022م ضجت منصات السوشيال ميديا المختلفة حول اقتحام سالي حافظ البنك اللبناني بهدف حصولها على اموالها المحتزة في المصرب البنكي والتي رفض الحصول عليها بشكل قانوني فاضظرت سالي حافظ لاقتحام البنك لعلاج شقيقتها نانسي التي تعاني من السرطان.

سالي حافظ ويكيبيديا

سالي حافظ ناشطة في مجال حقوق الإنسان تحمل الجنسية اللبنانية وتقيم في لبنان. أثارت قصة اقتحامها مصرف لبنان الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 م، من أجل الحصول على أموالها الخاصة، التي أودعتها منذ فترة. قريباً، الشابة، سالي، في الثلاثينيات من عمرها، تعيش في العاصمة اللبنانية، بيروت، وتحمل درجة البكالوريوس من جامعة الفنون والعلوم والتكنولوجيا في لبنان.

سالي حافظ السيرة الذاتية

وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الشابة اللبنانية سالي حافظ

الاسم الكامل سالي حافظ.

الاسم الانكليزي سالي حافظ.

سنة الميلاد التسعينيات من القرن الماضي الميلادي.

العمر العقد الثالث من العمر.

مكان الميلاد الجمهورية العربية اللبنانية.

الجنسية لبناني.

الجنسية لبنان.

التعليم شهادة من جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة والنشاط ناشط حقوقي.

سبب الشهرة اقتحام مصرف في لبنان.

حساب سالي حافظ انستقرام

ولم يتم التعرف على أي حساب رسمي للشابة اللبنانية سالي حافظ حتى هذه اللحظة. ولم تنشر الشابة سالي أي منشور خاص عن عمليتها الأخيرة في أحد البنوك اللبنانية، بعد أن قادت مجموعة من الأفراد تحت اسم “صرخة المودعين” تدافع عن أصحاب الودائع المودعة داخل مصرف لبنان. نجحت في سحب المبلغ المستحق لها لاستكمال إجراءات علاج شقيقتها المصابة بالسرطان ويمكنك متابعة والاطلاع على منشورات الناشطة سالي حافظ عبر الرابط التالي ” من هنا“.

قصة سالي حافظ الحقيقية

بدأت القصة عندما ذهبت الشابة اللبنانية سالي حافظ إلى بنك لبنان والمهجر مع مجموعة تعرف باسم “جمعية صرخة المودعين” من أجل الحصول على ودفاع عن أصحاب الودائع المحتجزة لفترة طويلة داخل البنك. مقابل 13 ألف دولار و 6 ملايين ليرة لبنانية، كشفت عن السلاح المزيف وادعت أنه حقيقي مع المجموعة، وأصروا على الحصول على المال لاستكمال علاج شقيقتها المصابة بالسرطان ومساعدتها. السفر إلى تركيا لإكمال علاجها. قامت باعتقال عدد من الرهائن داخل البنك من أجل الحصول على المبلغ وتمكنت من الحصول عليه والخروج من البنك دون أي مساس به.

فيسبوك سالي حافظ الرسمي

الشابة، سالي حافظ، لديها حساب رسمي على منصة فيسبوك، حيث نشرت العديد من الصور لشقيقتها التي تعاني من مرض السرطان، وتطمح لمساعدتها في السفر للخارج وإتمام بقية العلاج في اسطنبول بتركيا. يمكنكم متابعة حساب الشابة سالي حافظ على منصة الفيس بوك مباشرة. “من هنا“.

سالي حافظ من الناشطات البارزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقدم الكثير من الاعمال المميزة عبر منصات السوشيال ميديا المتنوعة والتي اثارت للجدل في الساعات الماضية بعد اقتحامها للمصرف اللبناني ببيروت من اجل الحصول على اموالها المحتجزة بالمصرف لمساعدة اختها في تلقي العلاج الملائم لمرضها بتركيا.