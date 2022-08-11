حساب سلمى الشوادفي انستقرام ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي سلمى الشوادفي وحسابها على منصة انستقرام ، وجاء ذلك بعد قيام اسلام محمد فتحي صديقها بقتلها ، حيث جاء ذلك الخبر بشكل صاعق للشارع المصري ، حيث قام الطالب اسلام محمد فتحي ، بقتل الفتاة سلمي عبر 17 طعنة لها وخمسة عشر طعنة في جسدها من الأمام، و طعنتين في الظهر، تابعوا معنا .

من هي سلمى الشوادات ويكيبيديا

سلمى الشواففي، تدرس بكلية الإعلام بجامعة الشروق بالمحافظة الشرقية. ولدت ونشأت في جمهورية مصر العربية وتحديداً في مدينة الزقازيق. إلا أنها لم تستطع إكمال مسيرتها التعليمية، لأنها قتلت مؤخرًا على يد زميل لها في نفس الجامعة، الأمر الذي أغضب الكثيرين، ويقال إن زميلها ارتكب جريمة القتل عند مدخل مبنى سكني في الزقازيق، مصر.

سيرة سلمى الشوافدي

بعد مقتل سلمى مؤخرًا، أثيرت العديد من الأسئلة المتعلقة بها، والتي دعت إلى مزيد من المعرفة بها من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل سلمى محمد الشوادفى.

الاسم المستعار بنت الزقازيق.

اسم الأب محمد الشوادي.

تاريخ الميلاد ولدت عام 2002 م.

مكان الميلاد جمهورية مصر العربية.

مكان الاقامة مدينة ابو حماد المحافظة الشرقية.

العمر الحالي عمرها الآن 20 سنة.

الجنسية مصري الجنسية.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

الحالة الاجتماعية أعزب.

المؤهل طالب بكلية الإعلام بجامعة الشروق بالمحافظة الشرقية.

المهنة طالب.

تاريخ الوفاة 9 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة 15 طعنة بسكين حاد.

من هو قاتل سلمى شودافي

قاتل سلمى الشدافي طالب جامعي وزميلها بالجامعة اسمه إسلام محمد فتحي، ويدرس في كلية الإعلام. حاد في أجزاء مختلفة من جسده. نتج عن ذلك موتها في نفس اللحظة، وتبين أن القاتل أحب سلمى من جانب واحد حتى رفضت، رغم أن الإسلام أراد الزواج منها أيضًا، لكن الفتاة رفضت، وبعد عدة رسائل من التهديدات والمحاولات قتلها. .

هل اعتقل قاتل سلمى الشدافي

وسبق أن اعتقل قاتل سلمى الشدافي، بحسب ما أعلنته الجهات الأمنية في جمهورية مصر العربية. يشار إلى أن الجهات الأمنية تعمل حاليًا على التحقيق والاستجواب مع القاتل بأمر وقرار رسمي صادر بأمر من النائب العام بجمهورية مصر العربية، وأصدرت النيابة العامة قرارًا رسميًا يفيد بأن القاتل سلمى الشدفي هو إسلام محمد فاعل الجريمة.

سلمى الشوادفى على انستغرام

في الحقيقة، لم يتم التعرف على حساب سلمى الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي على إنستجرام، ولم يتم التعرف على حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقال إن سلمى لم تكن نشطة للغاية في حساباتها الرسمية المختلفة، بل كانت محدودة. لعائلتها وأصدقائها. فقط.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول أهم المعلومات عن الطالبة التي قتلت على يد صديقها وهي سلمى الرسمي تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعى اسم سلمى مؤخرا، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وسردنا حساب سلمى الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي على إنستجرام .