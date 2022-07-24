حساب سناب عقيل الرئيسي الرسمي، يعتبر عقيل من أحد الممثلين الإيرانيين فهو يعيش في دولة الامارات العربية المتحدة مع اخته، وفي الفترة الأخيرة اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وكانت بداياته في مجال الإعلانات، ثم تطور به الامر ليصبح بعد ذلك من أهم الممثلين في الوطن العربي، حيث كان الوجه الإعلاني لشركة عصير، ومن أجل هذه البداية كان له الفضل في ظهوره على الساحة، ثم اشتهر بعد ذلك بجملة قدمها في الإعلان وهي “يبيلة شنب”، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نضع لكم حساب سناب عقيل الرئيسي الرسمي، تابعونا.

حساب سناب عقيل الرئيسي الرسمي

بدأ عقيل مسيرته الاعلامية في العام 2014 ميلادي، فقام بتمثيل أول عمل فني له من خلال مسلسل ثريا مع الفنانة سعاد العبد الله، ثم لعب دور مدير العمل الفني الأستاذ “محمد دهام الشمري”، فهؤلاء هم هذان الشخصان اللذان كان لهما الفضل في تشجيع عقيل على التمثيل أكثر باللهجة السورية، لذلك تدرب أكثر ونجح في تقديمه ببراعة، ويحتوي حساب عقيل على عدد كبير من الاعمال الفنية التي اشتهر فيها بشكل كبير، فالكثير من الأعمال الفنية التي اشتهر بها بشكل كبير، فالكثير يرغب في أشهر أعماله، ولمتابعة حساب سناب عقيل الرئيسي من هنا.

عقيل الرئيسي ويكيبيديا

ولد الفنان عقيل الرئيسي في الخامس عشر من شهر مايو من العام 1992 ميلادي، ويبلغ من العمر الثلاثون عاما، حيث أنه ولد في مدينة ايران، ويقوم بتمثيل المسلسلات الكويتية بشكل كبير، فهو برع في تمثيل الكثير من الاعمال الفنية التي قدمها وحصل عقيل على التمثيل من المعهد العالي عام 2014 م، وقد شارك في العديد من الأعمال المسرحية والمسلسلات التي نالت على اعجاب الكثير من المتابعين، ومن الاعمال التي قدمها ما يلي: