حساب سونيا جرجس انستقرام

حساب سونيا جرجس إنستقرام ، سونيا جرجس هي ملكة جمال جمهورية مصر العربية وشاركت صورها مع اللاعب المصري المشهور محمد صلاح في الأوقات الأخيرة وتم نشر صورها على منصة الإنستغرام وحصلت على العديد من التعليقات على تلك الصور وحصلت على مجموعة من الإجابات والتعليقات اللطيفة من قبل متابعيها، كمالكة جمال مصر في عام 2020.

من هي سونيا جرجس

سونيا جرجس هي فتاة مصرية من مواليد مصر حيث انتقلت في السابق وعائلتها إلى إيطاليا وكان الطفلة وبعد ذلك عادت إلى مصر وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر وفيها الأوقات الأخيرة ظهرت في الفندق الذي تديره في دبي بالإمارات العربية، وقد تبين من تلك الصورة ان سوني جرجس تدير أحد الفنادق في دبي وعندما علمت بأن النجم المصري محمد صلاح يقيم في هذا الفندق سارعت بالتقاط صور معه ومشرها على حسابها.

سونيا جرجس السيرة الذاتية

سونيا جرجس هي ملكة جمال جمهورية مصر العربية وهي من أبرز المشهورات التي حصلت على شهرة واسعة على التواصل الاجتماعي وإليكم السيرة الذاتية الخاصة بها:

الاسم سونيا جرجس.

الميلاد ولدت في جمهورية مصر العربية.

اللقب ملكة جمال جمهورية مصر العربية عام2020م.

حياتها ذهبت إلى إيطاليا وقضت بها عشرين عاما.

شاركت في عدة مسابقات وكان من بينها مسابقة ميس إيلين لملكات الجمال وفازت بلقب ملكة جمال مصر لعام 2020.

المهنة مديره فندق سان بيتش.

إنستغرام سونيا جرجس

بعد نشر الشهيرة سونيا جرجس صور هي واللاعب المصري محمد صلاح انتشر اسمها عبر محركات البحث حيث تمتلك حسابا على الإنستقرام ويتابعها العديد من المتابعين حول العالم وعرفت بعد أن التقطت صورا مع اللاعب في النادي الإنجليزي محمد صلاح ويمكن متابعة الشهيرة سونيا جرجس على منصة الإنستغرام من هنـــــا.

نشرت الفنانة سونيا جرجس مجموعة من الصور برفقة اللاعب المصري محمد صلاح وهي ملكة جمال مصر وكان يقضي محمد صلاح إجازته في دبي وقد استغل هذه الفرصة للتوقف عن الدوري ليقضي أجازه في دبي والتقى بالشهيرة سونيا جرجس والتقطت معه مجموعة من الصور ونشرتها على حساباتها الرسمية.