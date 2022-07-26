حساب عمر الطفل لدخول المدرسة ١٤٤٤ ،أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية عن السن المقرر ليتم قبول الاولاد في الصف الأول الابتدائي في جميع المدارس الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية لعام 1444/1445هـ، حيث يكون سن 6 سنوات هو السن المسموح به لتسجيل الأطفال في المرحلة الابتدائية التعليمية، حيث يتم قبول جميع الطلبة الذين اكملوا عمر 6 سنوات، وقد التحقوا بالروضة في عمر 4 أو 5 سنوات.

حساب عمر الطفل لدخول المدرسة 1443

حساب سن الطفل لدخول المدرسة 1443 أمر مهم، ويتطلب اهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور. لذلك يجب تسجيل الطفل بعد ولادته مباشرة، بحيث يتم احتساب عمره بشكل صحيح، وحتى يتم تسجيل الطفل في المدرسة في الوقت المناسب عندما يكمل سن السادسة.

حيث يتم الالتحاق بالزملاء من أجل دراسة المواد المقررة للصف الأول الابتدائي، وطريقة حساب عمر الطفل بسيطة وسهلة.

خطوات احتساب عمر الطفل لدخول المدرسة 1443

للتمكن من التعرف على خطوات حساب عمر الطفل، من أجل دخول المدرسة، يجب حساب عمره بدقة، وذلك عن طريق الطرح بين يوم وشهر وسنة ولادته، وبين تاريخ الميلاد. اليوم الذي تريد حساب عمر طفلك.

هذا المثال توضيحي. إذا كان تاريخ اليوم 25/3/2022 وتاريخ ميلاد الطفل 13/2/2015 فإن الحساب الدقيق للعمر يكون كالتالي

في البداية يتم طرح تاريخ اليوم من تاريخ ميلاد الطفل وهذا هو 25-13 التالي = 12 يومًا.

الخطوة الثانية هي طرح شهر اليوم من شهر الطفل، وهو كالتالي 3-2 = شهر.

والخطوة الثالثة هي طرح السنتين من بعضهما البعض على النحو التالي 2015-2022 = 6 سنوات.

وبالتالي، يبلغ عمر الطفل 6 سنوات وشهر واحد و 12 يومًا.

حساب عمر الطفل باستخدام الآلة الحاسبة الإلكترونية

يمكن للأفراد أيضًا حساب عمر الطفل، من أجل تحديد ما إذا كان سيتم قبوله في الصف الأول بالمدرسة الابتدائية أم لا، باتباع التعليمات التالية

الوصول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بعمر الأطفال.

اكتب تاريخ الميلاد في اليوم أو الشهر أو السنة الهجرية أو السنة الميلادية.

انقر على أيقونة “احسب”.

سوف تجد أمامك بالضبط عمر طفلك.

قواعد الالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من القواعد التنظيمية لتسجيل الأطفال الجدد في مدارس المملكة المختلفة والمتنوعة للعام الدراسي 1443 هـ. كانت هذه القواعد الابتدائية الأولى على النحو التالي

مجموع احتساب عمر الطفل لدخول المدرسة ست سنوات كاملة ولكن هناك استثناء للأطفال الأصغر من ست سنوات مع 90 يومًا أو ثلاثة أشهر مما يعني أن الأطفال من سن خمس سنوات ويمكن قبول 9 أشهر في الفصل الابتدائي أولاً.

ووفقًا لهذه القواعد، فإن الأطفال المقبولين للالتحاق بالمدرسة للصف الأول الابتدائي هم من ولدوا بتاريخ 14/4/1436 هـ الموافق 2015/3/2 م.

جاء في قرارات وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، أنه إذا كان هناك نقص في المدرسة في عدد الطلاب، ولم تصل المدرسة إلى مرحلة الاكتفاء في العدد، فهناك استثناء للقبول. الأطفال دون سن السادسة بشرط ألا تتجاوز المدة 180 يومًا أي ستة أشهر.

وبذلك يمكن قبول الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات و 5 أشهر للالتحاق بالصف الأول الابتدائي ولكن في حالة عدم كفاية المدرسة للطلاب، ويخضع هذا الاستثناء لمجموعة من الشروط.

شروط قبول الطلاب تحت السن المحدد

ستكون هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الطالب إذا كان هناك مكان بالمدرسة ولم يكن كافيًا من الطلاب، واستثناء تضمين الأطفال دون سن 6 سنوات حتى 180 يومًا، وهذه الشروط هم كالآتي

يجب أن يكون الطفل قد اجتاز مرحلة دخول الروضة قبل التحاقه بالمدرسة، ويجب أن يقضي فصلين دراسيين متتاليين من الدراسة، حتى تصدر الروضة شهادة رسمية، بأن الطفل لديه المهارات اللازمة لدخول المدرسة، وأنه يستطيع استيفاء المتطلبات والمتطلبات لمواكبة العام الدراسي.

الشهادة المقدمة من رياض الأطفال غير معترف بها إلا إذا كانت من روضة الأطفال الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملكة.

في حال كانت روضة الأطفال أجنبية أو إحدى رياض الأطفال الخاصة فلا بد من تعليم الطفل وفق النظام الدولي المعتمد من الوزارة.

إذا كان الطفل قد درس في روضة أطفال خارج المملكة، فيجب إصدار شهادة تفيد بإتقان ذلك الطفل لمهارات التنمية، ويتحدث اللغة العربية بطلاقة، ثم يتم ختمها من خلال الملحق الثقافي، أو من خلال السفارة السعودية في الدولة. حيث توجد روضة الأطفال.

جميع الشروط والضوابط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بشأن حساب عمر الطفل لدخول المدرسة، مطبقة على جميع المواطنين السعوديين، وعلى جميع الوافدين من جميع الجنسيات، ولا يُستثنى من ذلك أي شرط. لذلك يجب استيفاء جميع الشروط حتى يتمكن الطفل من الالتحاق بالصف الأول من المدرسة الابتدائية. .

الفئات المقبولة للقبول بالصف الأول الابتدائي في نظام نور

تعرف على العمر المناسب والفئات المقبولة عند تسجيل الطلاب في نظام نور 1443.

العمر القياسي للقبول في المرحلة الابتدائية هو 6 سنوات، محسوبًا من تاريخ بدء العام الدراسي، حتى يبلغ الأطفال دون سن 6 سنوات 90 يومًا تقريبًا.

يمكن للطالب الذي بلغ من العمر 7 سنوات حتى 11 سنة و 90 يومًا، وولي أمره لديه دليل على أن الطفل لديه مهارات، نقل طلبه إلكترونيًا إلى المدرسة حتى يتمكن من إجراء الاختبار، من أجل التحقق من صحته. المهارات والقدرات والمعرفة.

إذا تم تخطي الاختبار، فسيتم تسجيله في درجة المدرسة التي يحق له الالتحاق بها.

إذا لم ينجح في هذا الاختبار الأولي، فسيكون مكانه هو تسجيله في الصف الأول الابتدائي.

بالنسبة للطالب الذي يزيد عمره عن 11 عامًا و 90 يومًا، تكون الإجراءات الواجب اتخاذها كالتالي

إذا كان لدى الطفل مهارات وقدرات يتم إجراء اختبار لتحديد المستوى بحيث يتم تسجيله في الدرجة المناسبة له حسب مستوى معرفته. الطفل غير مسجل في مدرسة التعليم العام إلا إذا كان عمره يتناسب مع شروط القبول في الفصل. في حال كان عمره غير مناسب يتم تسجيله في برنامج محو الأمية. يُحال الشخص أيضًا إلى برنامج محو الأمية، إذا لم يجتاز الاختبار أو لم يكن لديه أي مهارات.

يجب أن تكون معاملة أطفال التربية الخاصة هي نفسها مع المعايير والقواعد للطلاب الآخرين.

يتم احتساب عمر الطفل بالتقويم الهجري، وتحتسب فترة التجاوز بيوم واحد بعد سن السادسة.

يهتم مجموعة كبيرة من الاباء بمعرفة الطريقة المناسبة لحساب عمر أطفالهم لدخول المرحلة الابتدائية، ولمعرفة ما إذا كان أعمارهم سيتم الموافقة عليها لدخول المدرسة أم لا، تستطيعون معرفة ذلك عبر طرح سنة الميلاد من السنة المراد التقديم فيها وطرح شهر الميلاد من الشهر الحالي وكذلك طرح يوم الميلاد من اليوم الحالي نسال الله لكم التوفيق.