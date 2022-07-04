حساب قعيد المجد تيك توك الرسمي

الحساب الرسمي لقائد المجد تيك توك، الشاب السعودي الشهِيْر الذي أثار الجدل مرة أخرى بعد أن ذهب على الهُواء وانتقد ضيفًا اسمه نايف الشراري. الإجراءات العفوية ومتابعة التفاصيل والمعلومات الأخرى حول مشكلته الأخيرة وأصوله وحساباته الرسمية.

من هُو الرجل المجيد فِيْ

قائد المجد شخصية عامة ومنشئ محتوى هزلي ساخر من المملكة العربية السَعُودِيْة. بدأت شهرة قائد المجد منذ سنوات، حيث استحوذ أتباعه على شخصيته المضحكة والطيبة وتوسعوا أكثر ليصبحوا أحد أكبر الحسابات الجديدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ونشر الطاقة الإيجابية والمقاطع الساخرة التي يستخدمها جمهُوره بكثرة، بالإضافة إلى رواياته. العمل فِيْ مجال الصدقات التطوعية، أثار قائد المجد الجدل أكثر من مرة، خاصة فِيْ عرضه الأخير، حيث انتقد متابعيه بكلمات غريبة عنه.

حساب Glory Tik Tok الرسمي

حساب قايد المجد متاح على تيك توك “”، لكن الأخير، بعد مشاكله الأخيرة، أغلق حسابه قبل ساعات قليلة. رغم ملايين المتابعين على حسابه، رأى قايد أن الابتعاد عن البث المباشر كان أكثر أمانًا للجميع، إلى أن انحسرت موجة الغضب من متابعيه، ونشر قائد المجد مقطع فِيْديو يسخر فِيْه من ضيفه ويغلق البث. تظهر بدون إذن.

من أين أنت

تعود أصول قائد المجد إلى العاصمة الرياض فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. هُو من أصل سعودي، وجد لأب، وقبيلته من أقدم القبائل فِيْ شبه الجزيرة العربية، فهِيْ من قبيلة المطران جذورها فِيْ عائلة غطفان بن سعد. من دول الخليج والشام العربية، حتى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على وجه الخصوص.

اسم المجد

الاسم الحقيقي لقيد المجد هُو يزيد المطيري، أما قايد المجد فهُو اسم مشهُور أطلق عليه فِيْ طفولته وأصبح لقبًا له حتى فضل استخدامه على مواقع التواصل الاجتماعي واكتسب شهرة عبره. نشأ على مواقع التواصل الاجتماعي ونشأ مع أتباعه.

هل قائد المجد فِيْ السجن

لا، تم إطلاق سراح قائد المجد منذ أكثر من شهر من السجن بعد أن قضى عقوبة لنشره إعلانًا غير قياسي على حسابه على سناب شات. وصل إطلاق سراحه عبر البث المباشر إلى مئات الآلاف من المشاهدات فِيْ الدقائق القليلة الأولى من بثه.

قِصَّة قائد المجد مع نايف الشراري

وكان قائد المجد قد افتتح بثًا مباشرًا مع ضيف اسمه “نايف الشراري” وبدأ فِيْ الحديث معه، لكن جمهُور العرض سعى إلى السخرية فِيْ كلماته مع ضيفه، حيث انتهى البث بنفِيْه قايد آل. -مجد. من هدية نايف، واختتم العرض بالسب والاستهزاء بضيفه بعد مغادرته ومنهم قايد المجد الذي تعرض لانتقادات من قبل متابعيه على هذا السلوك ولم تتوقف المشكلة عند هذا الحد بل رد الأخير عليه. منتقديه قائلين “الرياض حَلْب حَلْب هذا الأسبوع يا طالبي الشهرة مَتَّى تفكرون”

الحمد لله

قايد المجد هُو أحد مشاهِيْر سناب شات حيث لديه حوالي مليوني متابع ويمكن الوصول إلى حساب قايد المجد على سناب شات لمشاهدة المزيد من آخر أخباره ومعرفة مَتَّى وصلت مشكلته بالضغط على “” نهاية لهذه الغاية.

ننتهِيْ من هذا المقال عن حساب قائد المجد الرسمي فِيْ تيك توك. قمنا بتحَلْيل معلومات قائد المجد وتحديد أصله وعمره وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إصداره الأخير مع نايف الشراري.