حساب كويتي يكشف أسماء مشاهِيْر تقرر إحالتهم لنيابة الأموال العامة

ادعى أحد الحسابات المتخصصة فِيْ أخبار المشاهِيْر فِيْ الكويت أنه عثر على أسماء النجوم الذين سيحالون إلَّى النيابة لثرواتهم.

وأشار حساب باسم “جلاد المشاهِيْر” على “سناب شات” إلَّى أن الأسماء التي ستحال إلَّى نيابة الأموال العامة هِيْ يعقوب بوشهري وفوز الفهد وفرح الهادي والدكتورة خلود وزوجها أمين الغباشي. وفقا لمطالبتك.

يأتي هذا القرار بأمر حكومي بإعادة فتح ملف غسيل الأموال لعدد من المشاهِيْر، رغم تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، سابقًا.

طلبت النيابة من إدارة التنفِيْذ الجنائي إرسال ملفات دعاوى إلَّى 19 شخصية مشهُورة على مواقع التواصل الاجتماعي. من أجل إدراجهم فِيْ لائحة النيابة وإحالتهم للتحقيق ثم إلَّى محكَمْة مختصة للاشتباه فِيْ ارتكابهم جرائم غسل أموال بحقهم.

تم استبعاد مجموعة من المشاهِيْر الذين تم استدعاؤهم فِيْ عام 2022 بعد أن تبين أنهم غير متورطين فِيْ القضية، ولكن سيتم استدعاء المجموعة الأخرى فِيْ الفترة المقبلة ؛ للتحقيق معهم بعد استلام أسمائهم فِيْ الملفات.

فِيْ غضون ذلك، أفادت جريدة القبس، بتلقي توصيات من البنوك من وحدة الاستخبارات المالية لتقديم تقارير غسيل أموال للمشاهِيْر وإعادة تدقيقها، خاصة التضخمات الأخيرة فِيْ بعض الحسابات مؤخرًا، والتحقق مما إذا كانت عمليات غسيل الأموال من الداخل أو الخارج. الكويت.

يأتي هذا بعد إغلاق القضية فِيْ وقت مبكر والاحتفاظ بها ؛ وبسبب عدم كفاية الأدلة، تم التحقيق مع المتهمين والإفراج عَنّْهم بضمانات مالية تتراوح بين ألفِيْ دينار كويتي إلَّى 20 ألف دينار، لكن هذه المرة ستعرض تقارير مختلفة على أسس قانونية جديدة.

ومن المشاهِيْر الذين أفرج عَنّْهم بكفالة فِيْ الفترة الماضية يعقوب بوشهري، مريم رضا المعروفة بـ “مرمر”، دانة الطوارش، حليمة بولند، فرح الهادي، جمال النجادة وإبراهِيْم خليل.

دفع كل شخص شهِيْر كفالة مختلفة عَنّْ الآخر، بسبب اختلاف التهم الموجهة إليه، وقيمة الأموال المشبوهة التي دخلت رصيده، حيث دفع يعقوب بوشهري 20 ألف دينار كويتي، فِيْما دفعت فرح الهادي 2000 دينار. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن حليمة بولند 3000 دينار. .