حساب نجود الفاهوم انستقرام ، قد أثار الإهتمام من قبل العديد من الشخصيات عبر العالم للتعرف على من هي ناجود الفاهوم والتي تصدر اسمها محركات البحث وعناوين الصحف المحلية الأمريكية والعالمية على منصات التواصل الاجتماعي ، بعد أن تداول اسمها كأول امرأة تتطلع في الأيام المقبلة لأداء مهمة صعبة للغاية لم يسبقها أحد ، وهي مهمة الهبوط على سطح القمر ، تابعوا معنا .

من هي نجود الفاهوم من ويكيبيديا

نجود فاهوم مرانسي، مهندسة طيران فلسطينية أميركية، ورئيسة قسم تخطيط مهمة استكشاف الفضاء في وكالة ناسا، وهي مسؤولة عن الفريق الذي سيطلق مركبة أوريون الفضائية إلى القمر في عام 2024 م، وهي مكلفة أيضًا بإدارة مشروع (Artemis I) الذي يهدف إلى هبوط أول شخص ملون وأول امرأة على سطح القمر.

سيرة نجود الفاهوم

تتضمن سيرة نجود الفاهوم المعلومات الهامة التالية

الاسم الكامل نجود فاهوم مرانسي.

مكان الميلاد الولايات المتحدة الأمريكية، إقليم شمال غرب المحيط الهادئ.

الجنسية فلسطيني وأمريكي.

الأصل الناصرة في دولة فلسطين.

المهنة مهندس فضاء في وكالة ناسا في هيوستن، تكساس.

اللغة الأم الإنجليزية.

اللغات العربية والإنجليزية.

حساب نجود الفاهوم على انستغرام

لم يتم الوصول إلى الصفحة الرسمية للمهندسة نجود الفاهوم على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، لكن بعض المصادر أشارت إلى أنها تحدثت عن مهمتها الجديدة كرائدة فضاء فلسطينية أمريكية، وأعلنت أنها فخورة بهذه المهمة سوف تقود.

حساب نجود الفاهوم انستقرام ، قد انتشر البحث على حسابات نجود الفاهوم عبر منصة الانستقرام ، كونها من مهندسي الطيران داخل محطة ناسا المختصة بعالم الفضاء ، وترجع الى الأصول الفلسطينية ، وهي رئيسة قسم تخطيط مهمة استكشاف الفضاء .