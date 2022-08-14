حساب واندا زوجة ايكاردي انستقرام ، لقد انتشرت انباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمجالات بالتسائلات من قبل متابعين كرة القدم وخاصة الجمهور الخاص باللاعب ايكاردي ، والذي نشرت زوجته خبر انفصال ها واندا عن زوجها لاعب كرة القدم إيكاردي، بحيث قام الطرفين بالتأكيد على خبر الانفصال وقد تم بالفعل ذلك ، تابعوا معنا .

من هي واندا زوجة إيكاردي – ويكيبيديا

واندا نارا هي زوجة إيكاردي الإعلامية الأرجنتينية البالغة من العمر 36 عامًا. ولدت في 10 ديسمبر 1986 م. الجدير بالذكر أن واندا نارا تعمل أيضًا كراقصة ووكيلة أعمال ولاعبة كرة قدم وعارضة أزياء. تعمل واندا كوكيلة لزوجها إيكاردي، لاعب كرة قدم محترف، من 2014 حتى 2022.

سيرة واندا نارا

تمثل سيرة واندا نارا بالنقاط التالية

الاسم والنسبة واندا نارا.

الاسم الانكليزي واندا نارا.

تاريخ الميلاد 10 ديسمبر 1986 م.

مكان الميلاد بولوني سور مير، الأرجنتين.

محل الإقامة باريس، عاصمة فرنسا.

العمر 35 سنة.

الجنسية أرجنتينية.

الحالة العائلية متزوج.

المؤهلات العلمية غير معروف.

اللغة الأم اللغة الأرجنتينية.

لغات أخرى الفرنسية والإنجليزية.

المهنة صحفية ومقدمة برامج وعارضة أزياء.

حساب واندا زوجة إيكاردي على Instagram

واندا نارا لديها حساب رسمي وموثق على منصة انستجرام، ومن خلال هذا الحساب يتابعها أكثر من مليون ونصف متابع، حيث تعمل واندا نارا كراقصة وعارضة أزياء وإعلامية وكوكيلة لزوجها إيكاردي، وذلك الحساب. يمكن الوصول إليها مباشرة “”.

من هو ماورو إيكاردي السيرة الذاتية

أهم المعلومات عن ماورو إيكاردي ما يلي

الاسم والنسبة ماورو إيمانويل إيكاردي ريفيرو.

تاريخ الميلاد 19 فبراير 1993 م.

مكان الميلاد روزاريو، الأرجنتين.

محل الإقامة باريس، فرنسا.

العمر 29 سنة.

الجنسية أرجنتينية من أصل إيطالي.

الدين مسيحي في الغالب.

الحالة العائلية متزوج.

المؤهلات العلمية غير معروف.

اللغة الأم اللغة الأرجنتينية.

لغات أخرى الفرنسية.

المهنة لاعب كرة قدم.

النادي الحالي سان جيرمان، فرنسا.

مركز اللعب مركز الهجوم.

طريقة اللعب يلعب بالقدم اليمنى.

رقم ناديه 9.

سنوات العمل بدأت مسيرة كرة القدم من عام 2022 م حتى الوقت الحاضر.

لماذا انفصل واندا نارا وإيكاردي

السبب وراء انفصال واندا نارا عن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ماورو إيكادري هو خيانة إيكادري لها، والتي رصدتها العديد من المواقع الإخبارية، والجدير بالذكر أن الاثنين لم يدمرا لفترة طويلة، حيث تمكن إيكادري من لم شملهما. تكرارا.

إنستغرام ماورو إيكادر

لاعب كرة القدم الأرجنتيني ماورو إيكادري، لاعب سان جيرمان، لديه حساب رسمي وموثق على منصة Instagram، يتابعه من خلاله أكثر من سبعة ملايين شخص، ويمكن الوصول إلى حسابه على Icadre مباشرة “”.

حساب واندا زوجة ايكاردي انستقرام ، وتعتبر الاعلامية صاحبة الجنسية الأرجنتينية واندا نارا هي زوجة إيكاردي وتبلغ من العمر قرابة 36 عامًا ، وتحدثنا حول سيرتها الذاتية، بالإضافة إلى حسابها الرسمي على منصة إنستجرام .