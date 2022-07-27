حساب ياسمينا زيتون انستقرام

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من هي ياسمينة زيتون – ويكيبيديا

ياسمينة إسماعيل زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022 م، وصحفية. ولدت في السادس والعشرين من أكتوبر 2002 م. انها تبلغ من العمر عشرين سنة. هي لبنانية الجنسية من بلدة كفر شوبا في لبنان، مسلمة دينها، ووالدتها أسمهان الهلالي، تدرس الزيتون في جامعة الليدي. تخصصت لويزة في الصحافة، وحصلت على شهادة مذيعة تلفزيونية منذ كانون الثاني 2022 من معهد الجزيرة للإعلام، وفازت ياسمينة بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022 م في الرابع والعشرين من تموز من العام نفسه، خلال حفل أقيم. من قبل وزارة السياحة اللبنانية في مدينة بيروت، وتجدر الإشارة إلى أنها تنافست بـ 17 مرشحة على اللقب، وبذلك تمثل الجمهورية اللبنانية في مسابقة ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون 2022.

سيرة ياسمينة زيتون

تتضمن سيرة ملكة الجمال اللبنانية ياسمينة زيتون المعلومات التالية

الاسم الكامل ياسمينة اسماعيل زيتون.

تاريخ الميلاد السادس والعشرون من أكتوبر 2002 م.

مكان الميلاد كفر شوبا.

العمر 20 سنة.

الجنسية لبناني.

دين الاسلام.

اللغة الأم العربية.

لون الشعر بني.

الارتفاع 167 سم.

ألما ماتر جامعة نوتردام.

المهنة إعلامية وحائزة على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2022 م.

جنسية ياسمينة زيتون

ياسمينة زيتون لبنانية الجنسية. ولدت وعاشت ونشأت في الجمهورية اللبنانية وتحديداً في قرية كفر شوبا في جنوب البلاد. تتميز بلهجتها اللبنانية وجمالها الآسر. وستمثل لبنان للعام 2022 م بلدها بلقب ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون للعام ذاته.

حساب ياسمينة زيتون على انستجرام

تنشط ملكة الجمال الشهيرة ياسمينة زيتون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة انستجرام، وتنشر صورها الشخصية الجذابة التي يظهر فيها جمالها الفاتن، ويتابعها على هذه المنصة قرابة 115 ألف متابع من جميع أنحاء الوطن العربي، ويمكن متابعتها “”.

من هو زوج ياسمينة زيتون

ياسمينة زيتون ملكة جمال لبنان غير متزوجة وبنت عزباء ولا ترغب في الزواج في الوقت الحاضر. لأنها لا تزال في أوائل العشرينيات من عمرها، وتريد استكمال مسيرتها في المجال الإعلامي، خاصة بعد أن أصبحت من أشهر الشخصيات بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022 م.

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