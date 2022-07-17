حساب ياسمين الدباغ انستقرام

هناك العديد من النساء الرياضيات الحاصلين على جوائز كبيرة وذات أهمية في المملكة العربية السعودية ومن ضمنهم الرياضية المتألقة ياسمين الدباغ، من هي ياسمين؟ وما هو حسابها على موقع التواصل الاجتماعي Instagram سوف نعرض لكم التفاصيل جميعها خلال هذا المقال.

من هي ياسمين الدباغ

ياسمين الدباغ هي رياضية سعودية متخصصة في الركض. ياسمين تبلغ من العمر 25 عامًا تقريبًا. ولدت في المملكة العربية السعودية عام 1997 م، وتعمل حاليًا كنائبة للمنتخب السعودي لألعاب القوى. رياضات متعددة كالسباحة وركوب الخيل وغيرها الكثير، لكنها برعت في الجري، وشاركت ياسمين في العديد من المسابقات منذ أن كانت في المدرسة، وهي الآن عضو في اتحاد ألعاب القوى، وتواصل مسيرتها الآن للوصول إلى العالمية.

سيرة ياسمين الدباغ

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالرياضية السعودية ياسمين الدباغ في الأسطر التالية

الاسم الكامل ياسمين عمرو الدباغ.

مكان الميلاد ولدت في جدة بالمملكة العربية السعودية.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين والمعتقد اعتناق الدين الإسلامي.

تاريخ الميلاد 22 سبتمبر 1997 م.

العمر تبلغ من العمر 25 سنة حتى الآن.

المهنة لاعب رياضي.

الحالة العسكرية أعزب.

اللغة الأم اللهجة العربية / السعودية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية

سنوات النشاط من 2015 إلى الوقت الحاضر.

الألقاب فازت ياسمين بلقب بطلة السعوديات 100 م.

حساب ياسمين دباغ على انستجرام

ياسمين الدباغ تمتلك حساباً ظهر حديثاً على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام، تشارك من خلاله العديد من الصور لتدريبها وراء الكواليس في بطولة ألعاب القوى، إلى جانب بعض اللقطات المهمة في حياتها، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب. “”.

عمر ياسمين الدباغ

يبلغ عمر اللاعبة ياسمين الدباغ نحو 25 سنة. ولدت في جدة في المملكة العربية السعودية في الثاني والعشرين من سبتمبر 1997 م. تلقت الدباغ تعليمها الأساسي قبل الجامعي في المدارس السعودية، بالإضافة إلى لعب العديد من الألعاب الرياضية، بما في ذلك السباحة والجمباز وكرة السلة. وعندما أنهت دراستها الجامعية، اتصلت باتحاد ألعاب القوى لمواصلة التدريب.

ياسمين الدباغ هل تعود

تعود أصول ياسمين الدباغ إلى المملكة العربية السعودية، حيث جد أهلها عيسى بن الإمام إدريس للإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد قيل عند البعض أن أصل جدها يعود إلى المغرب حيث انتقل العديد من أفراد عائلتها إلى الحجاز والشام وجمهورية الجدير بالذكر أن عائلة الدباغ من أكبر العائلات في المملكة العربية السعودية.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا المقال الذي تعرفنا فيه عن اللاعبة السعودية المتألقة ياسمين الدباغ وبطولاتها وايضاً ذكرنا لكم حسابها عبر Instagram تابعونا عبر موقعنا عرب اليوم لكل جديد.