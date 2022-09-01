حساسية اللاكتوز عند الرضع والرضاعة الطبيعية، للتعريف عن مادة اللاكتوز بأنَّه السكر الموجود في مشتقات الحليب والالبان ويحتاج إلى مادة اللاكتيز لهضمه داخل جسد الانسان، ومن الجدير بالذكر أنّ مفهوم حساسية اللاكتوز غير سليم، إنّما الأصح هو مفهوم عدم استطاعة اللاكتوز .

عدم تحمل اللاكتوز عند الرضع والرضاعة الطبيعية

تمر المرأة بعدة مراحل مختلفة مع طفلها من وقت الحمل وحتى الولادة، وتعد مشكلة حساسية اللاكتوز عند الرضع من الأمور التي يواجهها الطفل منذ وقت الولادة. إرضاع الطفل.

حيث أوضح الأطباء أن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها الاستمرار في إرضاع الطفل دون أدنى خوف منه، فيما أضافوا أن الطفل يؤخذ لتركيبة مع الرضاعة الطبيعية.

هذا الحليب المضاف هو أيضًا خالي من اللاكتوز، لضمان حصول الطفل على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمه للنمو بشكل طبيعي.

أعراض عدم تحمل اللاكتوز

بعد تحديد العلاقة بين عدم تحمل اللاكتوز عند الرضع والرضاعة الطبيعية، تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأعراض التي تشير إلى ما إذا كان طفلك يعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو منتجات الألبان، حيث تظهر علامات عدم تحمل اللاكتوز في السطور التالية

يشعر الطفل بالانتفاخ.

إصابة الطفل بتشنجات وألم في البطن.

الكثير من الغازات في معدة الطفل.

صوت قرقرة من أمعاء الطفل.

الطفل يعاني من الإسهال.

القيء.

للتأكد مما إذا كان طفلك يعاني من مشكلة عدم تحمل اللاكتوز أم لا، يمكنك التوقف عن إعطائه المنتجات التي تحتوي على اللاكتوز لفترة من الوقت، ثم ملاحظة أن الأعراض موجودة أو تختفي، إذا اختفت، فهذه علامة على أن يعاني الطفل من الحساسية وعليك التوقف عن إعطائه لبن يحتوي على اللاكتوز

عدد الرضعات الصناعية لطفل يعاني من عدم تحمل اللاكتوز

وتجدر الإشارة، أثناء الحديث عن عدم تحمل اللاكتوز عند الرضع والرضاعة الطبيعية، إلى توضيح عدد الرضعات التي يوصي بها الأطباء للأطفال الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

ونصوا على أن يرضع الطفل ثلاث أو أربع مرات فقط، مع إرضاعه ثلاث أو أربع مرات إضافية من اللبن المضاف، بشرط استشارة الطبيب بشأن نوع اللبن المسموح به للطفل.

ما هو عدم تحمل اللاكتوز

يجب أن تعرف الأمهات حساسية اللاكتوز لحماية الابن من أي مشاكل صحية سواء من الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية، حيث أن مشكلة حساسية اللاكتوز تنبع من عدم قدرة جسم الطفل على إفراز الإنزيم الذي يكسر اللاكتوز عند دخوله. الجسم مما يجعله هناك بعض الحالات التي يجب فيها التوقف عن الرضاعة.

علاج حساسية اللاكتوز للأطفال

بعد تعلم كيفية التوفيق بين حساسية اللاكتوز عند الرضع والرضاعة الطبيعية، يجب اتباع بعض الإرشادات التي تساهم في علاج مشكلة حساسية الطفل، وهذه النقاط هي كما يلي

يجب تغيير نوع الحليب الإضافي للطفل لجعله خاليًا من اللاكتوز.

توقف تدريجياً عن إرضاع الطفل.

حاولي تجنب إعطاء طفلك منتجات الألبان عندما يكبر قليلاً.

عندما يكبر طفلك، استبدل المنتجات المحتوية على اللاكتوز بمنتجات خالية من الحليب.

من الضروري معرفة أنَّ وجود معضلة في اكل الألبان لدى المواليد، لا يعني باللازم الإصابة بعدم الاستطاعة على اللاكتوز، إذ قد تكون الأعراض غير مختلفة لمشكلة أخرى،مثل حساسية الحليب، إذ تتوافق أعراض الإصابة بكلا الحالتين.