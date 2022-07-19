حسام البدري يوضح حقيقة رغبته في ضم أبو جبل لوفاق سطيف

كشف حسام البدري، مدرب نادي وفاق سطيف الجزائري، حقيقة الأنباء التي أثيرت عن رغبته في ضم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

وقال البدري في تصريح للصحفيين “أبو جبل من الحراس المميزين وأي فريق يود ضمه”.

وأوضح “بسبب المهارات العالية التي أظهرها مع فريقه ومع المنتخب المصري”.

وأوضح “وفاق سطيف يضم 3 حراس على أعلى مستوى”.

وأضاف “لست بحاجة إلى ضم حراس جدد، ولم أناقش هذا الأمر مع إدارة النادي”.

وزعمت التقارير أن محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، تلقى عرضًا شفهيًا من نادي وفاق سطيف الجزائري للتعاقد مع ميركاتو دي فيرانو الحالي.

عرض وفاق سطيف الجزائري ضم اللاعب المعار من النصر السعودي بطلب من المدرب حسام البدري.

أكد أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن نادي النصر السعودي أبلغ أبو جبل بدخوله القائمة.

جاء قرار الفوز السعودي خوفا من شكوى اللاعب من الأول وفسخ العقد من جانب واحد.

وقال أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “خاصة أن الانتصار السعودي أبلغ محمد أبو جبل بتسجيله في القائمة”.

خوفًا من إنهاء العقد من جانب واحد وشكوى اللاعب ضد النادي، ومن ثم الحصول على القيمة الكاملة لعقده.

وفي الساعات الماضية طلب محمد أبو جبل فسخ عقده مع الزمالك لينضم إلى النصر السعودي هذا الصيف.