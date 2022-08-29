حسام جنيد يحتفل بعيد ميلاد ابنته “إحساس”.. ومتابع تشبه أمها إمارات رزق

احتفل الفنان السوري حسام جنيد بعيد ميلاد ابنته إحساس، واصفا إياها بـ “الخير”، متمنيا لها السعادة الدائمة.

ونشرت جنيد صورة لابنتها إحساس عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” وأرفقتها بتعليق عبرت فِيْه عَنّْ حبها العميق لها. أنت وأخيك.”

واضاف “يا حياتي احساس حسام جنيد يا لطيف هذا الاسم غالي جدا يا حياتي يا عطاء”.

وكثرت تعليقات المتابعين الذين يتمنون حياة طويلة من اللطف والسعادة لابنتهم إحساس، معربين عَنّْ إعجابهم بهذه العلاقة القوية التي تربط جنيد بأطفالها، حيث علق أحدهم “حياة صحية وفرح.

وفِيْ حين غازل مراقبون آخرون جمال ابنتها، وصفوها بـ “القمر”، مشيرين إلَّى شدة تشابهها مع والدتها الفنانة إمارات رزق.

أثار الفنان حسام جنيد، مؤخرًا، جدلًا بين متابعيه، بسبب حَقيْقَة زواجه من جديد، بعد انفصاله عَنّْ الفنانة إمارات رزق، منذ نشره عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” صورة من حلقات. التزام. وكتب “قريبا جدا”.

وتفاعل المتابعون مع المنشور، حيث شكك العديد فِيْ هُوية الحبيبة، فِيْما اعتقد آخرون أن جنيد عاد لزوجته رزق بعد انفصالهما، الأمر الذي اعتبره البعض أن الصورة قد تكون ترويجًا لأغنية جديدة أو وظيفة جديدة. له.

يشار إلَّى أن الفنانة، إمارات رزق، أعلنت انفصالها عَنّْ زوجها الفنان حسام جنيد، فِيْ 19 مارس من العام الجاري، بحسب محادثة على “واتساب” نشرتها الأخيرة عبر حسابها على “إنستجرام”. وشمل الحديث تأكيد طيران الإمارات على انفصالها عَنّْ حسام بشكل نهائي، دون توضيح السبب. وعلق حسام قائلًا “قدر الله وما يشاء ما شاء الله يقدمك لي أينما خير أو وطن”.

حسام وإمارات لديهما ولدان، “وطن وإحساس”، نتيجة زواجهما الذي حدث فِيْ عام 2013 وشهد العديد من الأخبار التي صاحبت انفصالهما فِيْ أكثر من مناسبة.

وكشفت له جنيد خلال ظهُور إعلامي أن الأمل بالعودة إلَّى رزق كان حاضرًا بنسبة 2٪، لكنه ذهب بالتأكيد بسبب رفض الفنانة، مشيرًا إلَّى أنها أصبحت أختًا له، وسيدعمها فِيْ حال. هِيْ بحاجة إليه

وأكد أن الخلافات الزوجية لا يمكن مناقشتها أمام وسائل الإعلام، خاصة إذا كان هناك أطفال يجمعونهم، حتى لا يتعرضوا لمواقف محرجة من زملائهم أو أصدقائهم فِيْ المدرسة أو فِيْ أي مكان آخر.

وأشار إلَّى أن ولديه يعيشان مع والدتهما الإمارات، ويشعر بالضعف والعجز تجاههما، وسيحاول تأمين مستقبلهما، مشيرًا إلَّى أنه بقدر ما يحاول إسعاد ولديه وإعطائهم كل شيء من أجلهم. لهم، لكنه يشعر أن شيئًا ما ينقصهم، معلقًا “أتمنى أن أموت قبل أن أرى أطفالي. فِيْ هذه الحالة، السعادة بالنسبة لي هِيْ أنهم سعداء “.

قال الفنان السوري إنه لن يكرر تجربة الزواج، أو حتى علاقة غرامية أخرى، حتى تكبر ابنته، وبعد ذلك قد يفكر فِيْ الأمر.

الجدير بالذكر أن الفنان حسام جنيد أعلن مؤخرًا أنه سيحظى بتجربة جديدة فِيْ العرض التلفزيوني من خلال برنامج “ولاءات”.

ونشر، عبر حسابه الرسمي على “ إنستجرام ”، صورة له من وراء كواليس جلسة التصوير، فِيْما ظهر محاطًا بالجمهُور المتواجد فِيْ الاستوديو دون الكشف عَنّْ مزيد من التفاصيل، وأرفق الصورة بتعليق جاء فِيْه. “ولدت برنامج على اهم المحطات العربية ساكون المذيع”.