حسام حبيب لما الأسد يغيب الغابة بتسيب.. هل قصد شيرين عبد الوهاب

وثق العديد من الصور والفِيْديوهات الفنان المصري حسام حبيب، الفنانة الحرة شيرين عبد الوهاب، وهُو يستمتع بوقته على الساحل الشمالي مع تامر حسني وعدد من الأصدقاء.

كان حسام حبيب سعيدًا كأنه تجاوز أزمته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث أراد أن يوجه رسالة محجبة اعتبرها الكثيرون موجهة إلَّى زوجته السابقة.

وتفاعل المتابعون مع هذه الصور، مشيدين بالصداقة بين حسام حبيب والفنان تامر حسني، خاصة وأن الثنائي ظهر فِيْ مقطع فِيْديو سابق من حفل زفاف فِيْ مصر، حيث ظهر حسام لأول مرة بعد الانهِيْار مع شيرين عبد الوهاب.

وعلق أحد المتابعين “هذه شيرين ستغضب تامورة. كان ممكن بدون صورة أفضل، دون ما أغضبها”.

وأضاف آخر “حسام حبيب يحاول أن يؤكد أن علاقته بشيرين عبد الوهاب انتهت نهائيا، خاصة بعد الشكوى التي رفعها ضدها، متهما إياها بالسب والقذف”.

واعتبروا أن حسام أراد، عبر عبارة “رحل الغابة”، أن يوجه رسالة لشيرين، بعد الصور الأخيرة التي انتشروها وتأكيد المصالحة بينها وبين مدير أعمالها السابق ياسر خليل.

كَمْا علق آخرون على أن المطلقة شيرين تريد أن تظهر للجمهُور أنها تعيش حياة طبيعية بضمير مرتاح رغم اتهام زوجته السابقة له بالاحتيال وسرقة سيارة تزيد قيمتها عَنّْ 3 ملايين جنيه. ..

وهنأه آخرون على قراره بالعودة إلَّى الساحة الفنية من جديد، مستذكرين الكلمات التي أعلن بها الخبر، حيث قال “العودة إلَّى مكاني المفضل، فِيْ دلالة واضحة له على أنه سيعود للغناء وفنه. .. بعد انتهاء أزماته مع شيرين والطلاق النهائي بينهما “.

فِيْ غضون ذلك، نشر الفنان حسام حبيب صورا له وهُو يعزف على الجيتار عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

كَمْا نشر مقطع فِيْديو أثناء تواجده فِيْ الاستوديو، مع خلفِيْة موسيقية لأغنيته الشهِيْرة “Keira Bands”، فِيْ وقت يبدو أنه يعمل على تسجيل سلسلة من الأغاني الجديدة سيتم الإعلان عَنّْ مَوعِد إصدارها. فِيْ الفترة القادمة.