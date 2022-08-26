حسام حبيب يرقص على أنغام “اللي باعَنّْا”.. ويسخر من تصريح شيرين “الأسد مراته بتاكله”

شارك الفنان المصري حسام حبيب، الذي يخلو من الفنانة شيرين عبد الوهاب، فِيْ الحفل الذي أحياه النجم اللبناني راغب علامة فِيْ مدينة العلمين.

وظهر حبيب فِيْ إحدى الصور وهُو يرقص على العديد من الأغاني التي قدمها منها “الذي باعَنّْا فقد لطفنا”، وكانت المنتجة سارة الطباخ إلَّى جانبه.

وأدى الفنان المصري أغنيته الشهِيْرة “سنعيش” على خشبة المسرح استجابة لرغبة الجمهُور قبل أداء راغب علامة.

كَمْا شارك فِيْ الحفل حصة حبيب ومحمد نور وفريق “ديسكو مصر” الذي نال استحسان الجمهُور.

بينما أدى الفنان اللبناني مجموعة من أغانيه منها “سنن ريحة” و “انساني العالم” و “لا أتصرف” … وكذلك “أستطيع أن أغضبك” و “طليلي” وغيرها. . .

وتضمن الحفل ظهُور الراقصين الروسيين أوكسانا وديانا، وصعودهما إلَّى المسرح لتقديم رَابِطْ رقص مع أغاني راغب علامة.

فِيْ سياق آخر ؛ سخر الفنان حسام حبيب من أقوال زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب، حيث قال “لقد أكله الأسد”.

شيرين كانت قد ردت على حسام حبيب عَنّْدما ظهر الأخير فِيْ أحد المقاطع أثناء تواجده فِيْ الساحل الشمالي، حيث سأله أحد أصدقائه “الأسد لا يذهب”، فأجاب “الغابة تذهب، إلَّى” وردت شيرين فِيْ أحد لقائهما مؤكدة “الذي أعرفه أن الأسد يأكله”.

وبعد تصريح شيرين، ظهر حسام حبيب مرة أخرى فِيْ مقطع فِيْديو مع أصدقائه فِيْ سيارة أحدهم، ويقول “الأسد لا يرحل .. نسائه تأكله”.

فِيْ غضون؛ وجه الفنان حسام حبيب، رسالة إلَّى وسائل الإعلام، يعلن فِيْها رفضه لأي تصريح أو خطاب أدلى به، عبر حسابه على إنستجرام.

وقال حبيب فِيْ تدوينة على “الأستوري” “لكل الصحافة والإعلام، أي بيان أو رأي شخصي من أي شخص مهما كان غير شخصي لا يمثلني ولا يمثل رأيي”.

من ناحية أخرى، يواصل حسام حبيب تسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة داخل أستوديو الموزع أحمد ضياء، تمهِيْدًا لإصدار ألبومه الجديد خلال فصل الشتاء لعام 2022.