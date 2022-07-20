حسام حبيب يهدد شيرين عبد الوهاب بعد هجومها غير المسبوق عليه

هدد الفنان المصري حسام حبيب زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الاعتداء عليها والاتهامات الموجهة لها، مساء الثلاثاء على الهُواء مباشرة، واصفا حديثها بـ “الخطاب المرسل”.

وأضاف حبيب أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق شيرين، معلقًا “لم أدافع عَنّْ نفسي ولم أتحدث … كل هذه الكلمات أرسلت .. لكن الكلمات التي قالها ستكون فِيْ الوثائق .. كل حاجة معروضة. . “

وتابعت زوجة شيرين السابقة حديثها لـ “إت بالعربي” “بقيت صامتة حفاظا عليها وعلى سمعتها ومنزلها. لم أستطع الكلام .. ولكن الآن علي أن أتحدث لأن الكلمات أكثر … لن أقول ما تم إرساله، سأخرج مع الحقائق والوثائق .. لقد استجاب لكل حاجة قالتها بوثائق تثبت أن كل هذه الكلمات تشكل تهديدًا.

واختتم حديثه بالقول “هِيْ تفعل هذا حتى أستطيع سماع الكلمات وهِيْ تهددني دائمًا بجمهُورها … وإجراءاتي هِيْ ورود فِيْ الإعلام، وستكون الحقائق … لهذا السبب أنا لست فِيْ عجلة من أمرنا للرد. “”.

اعتذرت شيرين عبد الوهاب للجمهُور خلال اتصال هاتفِيْ مع المنفذ الإعلامي لميس الحديدي مساء الثلاثاء عَنّْ “تصريحات كاذبة لتجميل صورة حسام حبيب والحفاظ على علاقتهما”.

قالت الفنانة المصرية “أنا آسف أنني أتحدث عَنّْ موضوعي، الناس واثقون أن لديه مشاكل كبيرة وأهم مني، وأشعر أن موضوعي يوبخ، وكَمْا شهد الناس منذ البداية، أنا فِيْ البداية. أريد أن أتوب وأعتذر لربنا على الكذبة التي كذبت بها على أجمل صورة لإنسان، كذبت رغم أن هذا هُو أهم شيء، ربنا لا يحبه، وأنا شخصياً لا أحب الكذب. . “

وأضافت “أنا لست قواعد مع بناتي بعد 4 سنوات، وأرى الألم. قلنا إننا سنسافر إلَّى الساحل الشمالي ونكون سعداء مرة أخرى، كنت أنا وبناتي متعبين وبالكاد نعيش، وعشت مع زوج بالكاد يعمل ولم يخرج، كنت أعيش 24 ساعة فِيْ غرفة نومي، أنا لم تفعل شيئًا مجرد قاعدة “.

وأضاف “كنت مخطئًا ضد نفسي، وأنا أعلم ذلك، لكنني أردت أن تظل الشخصية الشهِيْرة متزوجة وأن تحتفظ ببيتها، اعتقدت ذلك، لكن هذا لم يكن منزلًا، كان هذا مصيدة فئران”.

وأشار إلَّى أنه تلقى إخطارا بأن سيارته التي كتبها إلَّى حسام حبيب، سُرقت أثناء تواجده على الشاطئ الشمالي.

صرحت شيرين “كتبت العربية نيابة عَنّْه كتحرك للأصول، لأنه عَنّْدما أوقفته لجنة مرور وحصل على التراخيص، لم يكن يعلم أنه يسير بلغة زوجته العربية، وأخبرني أنني ستجعله قوة تبيعها لتضمن لي حقي. .

وروت شيرين أسباب تصريحاتها “الكاذبة” قائلة “كل الناس عرفوا أنني كنت أحاول تجميل صورتها، الناس ليسوا أغبياء وهم يعرفون كل شيء، وأنا أعلم أنني كنت أكذب لأجعلها جميلة، وأنا أنا آسف. “كنت سأعيش مع رجل بالكاد يعمل ولم أرغب فِيْ رؤية عائلته أو أصدقائه أو الخروج، ولم يكن لديه سوى حب الاستحواذ، وفضل جانبه على أمل النجاح بدلاً من ذلك. من الفشل، وأنا خادم الإنسان، رجل أعيش معه “.

وأوضحت أيضا، “بعد كورونا دمرت على يد حسام، وعملي لم يكن يعمل، وهُو شخص متقلب المزاج، وكل الناس فقدوني أخي، أختي، أمي، أصدقائي، السائقين، وخادمتي.، وشعرت أن الجميع يتآمر ضدنا وضد علاقتنا، وصدقته رغم أن الحَقيْقَة ليست كذلك. هذا شخص يحتاج إلَّى أن يعامل نفسيا لأنه يحب التملك، يريدني أمامه والخلاص، وإذا قدمت فرحا أو إعلانا ناجحا، فسوف يفتري علي، وسيظل هُو الترند. وحكَمْ فِيْ الاختناق بالبيت “.

وأكدت شيرين أن حسام حبيب تعرض لها بالضرب والجر، قائلة “رأيت مشاجرات فِيْها ضرب وجر على الأرض وشتائم، ولا يوجد من يقبلها، وعَنّْدما طلقت حاولنا العودة مرة أخرى. وقلنا ان لدينا فرصة ثانية ما دمنا نعيش فِيْ بيت اخر ونبعد بناتنا عَنّْ المشاكل والعمل. وكان بيتي كبيرًا وكان يتردد على المنزل وقمت بتصنيف بناتي اللائي ما زلن فِيْ حياتنا، حتى اختفت الوعود عَنّْي مرة أخرى، وعادت المشاكل وقلة الأخلاق بلا سبب.

وتابع “طلقت عَنّْدما قصصت شعري طلاقًا بائنًا، وعَنّْدما هدأت شعرت أنني لا أستطيع الاستغناء عَنّْه وأنه بإمكاني منحه فرصة أخرى والابتعاد عَنّْ فجر الخلاف. العلاقة مقدسة جدا ويجب علينا الحفاظ عليها، وقد أحببته وفكرت فِيْ ابني وليس زوجي فقط، وقد اعتنيت به وعملت لديه استوديو، واشتريت له كل الأغاني التي أحبها بالشيكات. باسمي للتأكد من أنها خالية منه، ثم تتهمني بالغش والبقاء مثل أمي، وتريد واحدة جيدة يمكنها التباهِيْ بها أمام الناس “.